Conegliano batte anche la stanchezza e Santarelli ammette: «Non giocata la nostra pallavolo migliore ma volevamo fare risultato»

Quella di ieri sera non era una partita facile per tanti motivi. Vuoi perchè calendarizzata due giorni dopo la semifinale di andata di Champions (e non è la prima volta che accade una cosa del genere), vuoi perchè l'avversario era motivato nel voler conservare il sesto posto e dunque si presentava con la ferma intenzione di portare via punti dal PalaVerde.

Le pantere dal canto loro avevano un'imbattibilità da conservare e alla fine hanno fatto un sol boccone della Wash4Green Pinerolo, chiudendo la pratica senza pensarci troppo su.

Daniele Santarelli commenta così la prestazione delle ragazze: «Credo che non abbiamo giocato la nostra migliore pallavolo, ma è giusto così dopo una partita massacrante, anche dal punto di vista mentale, come quella contro l’Eczacibasi. Volevamo portare a casa un risultato rotondo, lo abbiamo fatto, e questo molto importante. Adesso abbiamo un giorno di riposo e poi si parte per la partita più importante di questo mese».

La parola alle atlete

E' stata soprattutto la serata di Kelsey Robinson Cook, che si è aggiudicata la prova di migliore in campo: «Siamo soddisfatte di aver portato a casa un’altra vittoria in campionato, l’importante è stato non consumare troppe energie dopo la battaglia di due giorni fa in coppa e in previsione del ritorno in Turchia. Abbiamo confermato anche oggi il nostro buon momento, ma non possiamo fermarci ora, guardiamo avanti ai prossimi obiettivi, mercoledì abbiamo una sfida cruciale a Istanbul e il match di oggi ci dà fiducia e convinzione».

Fare risultato era comunque la priorità di questa squadra e a sottolinearlo è Federica Squarcini: «Siamo contente. Veniamo da una settimana impegnativa per l’impegno in Coppa. Oggi era indispensabile vincere davanti al nostro pubblico perchè era l’ultima gara casalinga di Regular e ci tenevamo a far bella figura davanti al nostro pubblico».