Scuola media di Biadene, via libera al progetto di adeguamento sismico

Un altro progetto di fattibilità tecnico-economica si aggiunge alla lista di quelli recentemente approvati dalla giunta comunale di Montebelluna. Si tratta dell’adeguamento sismico della scuola media di Biadene beneficiario di un contributo Pnrr di 2.646.500 euro nell’ambito all’Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” della Missione 4 “Istruzione e ricerca” - Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU ci si sono aggiunti altri 264.650 euro di contributo Pnrr e che il Comune cofinanzierà con circa altri 2 milioni di euro. Il progetto, redatto da Tecnohabitat Ingegneria, riguarderà l’intervento sia l’adeguamento sismico del fabbricato scolastico, che la ricostruzione completa della palestra e la sistemazione dell’area esterna.

Il commento

Il sindaco Adalberto Bordin spiega: «Nell’ambito dei progetti finanziati dal Pnrr, questo è senza dubbio uno tra i più corposi sia in termini economici, che edilizi. Parliamo di un progetto di oltre 4 milioni di euro che andrà completamente a riqualificare e a mettere in sicurezza la scuola media di Biadene. Il valore aggiunto di questo intervento consiste nella demolizione e nel completo rifacimento della palestra che, una vostra ricostruita, potrà essere impiegata anche per usi extra scolastici e permetterà quindi di dare ulteriori spazi e servizi ai cittadini».

Fabbricato scolastico

L’intervento mira ad adeguare il fabbricato scolastico alla normativa sismica mediante la tecnica del rinforzo murario FRP (Fiber Reinforced Polymer) con fibre continue di vetro ad alta resistenza chimica e meccanica, impregnate con resine termoindurenti. Prevista anche la realizzazione di nuovi giunti sismici tra i corpi di fabbrica del plesso scolastico e, alo scopo di garantire la migliore fruizione degli spazi scolastici, saranno inoltre realizzati interventi di sistemazione dei servizi igienici esistenti e l’abbassamento di quota parte del solaio esistente che fungerà in seguito a collegamento tra la scuola esistente e la nuova palestra. Al fabbricato scolastico verranno inoltre aggiunte due nuove uscite di emergenza e rampa di accesso.

Nuova palestra

Con l’obiettivo di mantenere inalterata l’area verde della scuola e il campo da beach volley che si sviluppa verso lo Stradone del Bosco, la nuova palestra sarà ricostruita sullo stesso sedime dell’attuale. Dal punto di vista funzionale il progetto mira a dare alla palestra una notevole duttilità di impiego: gli spazi potranno infatti essere utilizzati sia per finalità didattiche, sia per attività sportive extra-scolastiche, sia per eventuali eventi di pubblico spettacolo. Anche per questo la nuova palestra sarà accessibile direttamente dall’esterno e potrà quindi essere utilizzata in maniera autonoma rispetto agli orari e al funzionamento della scuola, permettendo quindi un uso più allargato ed aperto alla comunità. L’orientamento della nuova palestra, pur collocata nella stessa posizione rispetto all’attuale, permetterà una migliore relazione tra l’immobile, gli edifici adiacenti e gli spazi esterni, in particolare, si verrà a creare una corte interna, su cui si affacciano il corridoio esistente della scuola, il nuovo corridoio della palestra e gli uffici della direzione didattica.

Area esterna

Il progetto prevede di salvaguardare il giardino esterno e la porzione di verde verso lo Stradone del Bosco situato sul lato nord così come il campo da beach volley esistente, che sarà ripristinato e reso maggiormente funzionale rispetto all’attuale (l’orto botanico e l’area verde, invece, non saranno interessati dall’intervento). Il progetto prevede anche la sistemazione della nuova area esterna che si configura come nuova entrata della palestra scolastica e dell’area parcheggio; in questa piccola corte interna saranno posizionate sedute e aree di sosta per migliorare il rapporto interno-esterno della scuola. La nuova pavimentazione del parcheggio sarà realizzata in conglomerato bituminoso. Al confine tra l’area di progetto e la viabilità principale di accesso saranno inserite delle nuove alberature, che fungeranno da schermo, limiteranno le emissioni acustiche derivanti dalla strada e mitigheranno l’impatto ambientale della nuova costruzione.