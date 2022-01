Covid, sempre più contagi nelle scuole: almeno un positivo in quasi 2100 classi

Almeno un positivo in quasi 2.100 (per l'esattezza 2.093 mentre ieri erano circa 1.800) classi in tutta la Marca trevigiana. E' questo il dato fornito poco fa dall'Ulss 2 che ha anche annunciato che di queste 2.093 ben 638 sono classi in quarantena, 430 in monitoraggio e 930 in autosorveglianza, mentre 195 sono sia in quarantena che in monitoraggio. Una situazione delicata che affligge numerosi istituti della provincia sia dal lato studenti che personale scolastico, tanto che proprio ieri la preside del Marco Polo di Silea ha lanciato un appello per trovare ben 24 insegnanti con urgenza (qui l'articolo).

In merito al consueto bollettino giornaliero sui contagi del Covid di Azienda Zero, nelle ultime 24 ore in tutto il Veneto si sono registrati 21.209 nuovi positivi a fronte di 8.754.422 tamponi molecolari e 15.292.791 di tamponi antigenici (Delta molecolari 28.181; Delta antigenici: 122.357). Nella Marca, invece, si registrano 3.986 nuovi contagiati, in calo rispetto ai 4.285 di ieri, ed un totale di deceduti da inizio pandemia di 2.038. Dall'inizio del Covid in Veneto sono stati poi registrati 934.263 casi di positività, 21.209 dei quali attualmente positivi e 656.361 negativizzati o guariti. Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1566 persone persone nelle varie aree non critiche (269 nel trevigiano) e 177 nelle terapie intensive (25 nel trevigiano), di cui 26 negativizzati.