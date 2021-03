Colline di Valdobbiadene e Conegliano, al via un bando per trovare un nuovo logo

Nasce il Concorso Architetto Leopoldo Saccon, in memoria del paesaggista scomparso a dicembre dell'anno scorso, per il primo cammino storico-naturalistico dell'area Unesco

Un logo innovativo in grado di rappresentare il percorso attraverso il quale si snoderà il primo cammino ufficiale delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene. Per realizzarlo l'Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco ha proposto all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Treviso di indire un bando aperto a tutti gli iscritti. Il concorso che si è aperto giovedì, ha il patrocinio di Unindustria Veneto Centro. Tra i promotori hanno avuto un ruolo fondamentale Federico Capraro Presidente di ASCOM Confcommercio Treviso ed il Comune di Conegliano.

Il professionista incaricato dovrà condensare in un segno grafico nuovo il progetto del primo cammino naturalistico del paesaggio collinare: quattro tappe consigliate di 52 km totali con partenza da Vidor e arrivo a Vittorio Veneto. I viaggiatori che lo percorreranno riceveranno una credenziale su cui verranno apposti i timbri per ogni tappa percorsa. Il logo e l'immagine coordinata a cura dell’architetto professionista verranno utilizzati per promuovere il cammino attraverso i principali canali di comunicazione, dal sito internet ai social network.

“Siamo felici che l’associazione abbia deciso di percorrere la strada del concorso per l'individuazione del professionista che si occuperà del progetto di grafica e comunicazione del progetto - commenta il Presidente Marco Pagani - una pratica quella del ricorso alla selezione che l'Ordine incentiva per promuovere la professione e in modo particolare per favorire e agevolare l'ingresso nel mercato dei colleghi più giovani. La call, aperta a tutti gli iscritti, verrà pubblicata all'interno del sito istituzionale. Abbiamo inoltre deciso di rendere omaggio all’Architetto Leopoldo Saccon intitolando a lui questo concorso. Paesaggista tra i più autorevoli in Veneto che con il suo lavoro contribuì al raggiungimento del titolo di patrimonio dell’Unesco per l’area tra Conegliano e Valdobbiadene”. La Fondazione architetti dopo l'apertura organizzerà un tour per percorrere il cammino e visitare le architetture storiche e di pregio che si snodano lungo il percorso.

Modalità di partecipazione

La call per i professionisti iscritti all’Ordine verrà pubblicata nel sito dell’Ordine il 4 marzo, mentre le domande potranno essere presentate fino alle ore 12:00 del 30 aprile 2021. Gli elaborati saranno giudicati da una giuria di quattro componenti nominati dai soggetti banditori. Al termine dei lavori della giuria è prevista una cerimonia di premiazione del vincitore che si terrà il 26 giugno presso il Comune di Conegliano. Al vincitore andrà un premio in denaro di 3mila 500 euro e la giuria potrà attribuire delle menzioni speciali qualora individuasse delle idee particolarmente meritevoli.