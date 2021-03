Sette studenti positivi: una classe intera in quarantena alle medie di Giavera

Ben sette studenti della stessa classe positivi al Covid. Questo il risultato dei tamponi effettuati nel pomeriggio di mercoledì a tutti i ragazzi di una seconda classe della Scuola Media di Giavera del Montello. «Ancora non sappiamo l'origine del contagio, ma tutti i ragazzi sono stati subito posti in quarantena per precauzione, come da normativa vigente» dichiara il sindaco Maurizio Cavallin. In ogni caso, al momento in tutta la Marca si registrano 6 classi in quarantena, 2 in monitoraggio e 2 gruppi doposcuola in quarantena, per un complessivo di 14 alunni ed una insegnante contagiati. Per quanto invece attiene ai contagi nel trevigiano, il bollettino delle ore 17 di venerdì riporta 55 nuovi positivi e zero morti.