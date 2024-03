Attivo a Paese il nuovo ufficio decentrato del Centro per l'impiego

È stato presentato questa mattina presso la sede municipale di Paese, in Via Senatore Pellegrini 4, il nuovo “recapito” di Veneto Lavoro, un ufficio gestito da personale qualificato che consente di accedere a tutti i servizi erogati dai Centri per l’impiego del Veneto. Il servizio, attivato nell’ambito di una convenzione sottoscritta con l’Amministrazione comunale, consentirà ai cittadini residenti a Paese e nei Comuni limitrofi di Istrana, Morgano, Quinto di Treviso e Zero Branco di ricevere informazioni e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro direttamente presso gli uffici della sede municipale, senza doversi necessariamente recare al Centro per l’impiego di Treviso territorialmente competente, e potrà così rappresentare un utile punto di contatto con i servizi pubblici per l’impiego soprattutto per gli utenti che hanno maggiori difficoltà a spostarsi sul territorio.

Secondo quanto previsto dalla convenzione, gli spazi sono concessi, a titolo gratuito, dal Comune, mentre Veneto Lavoro si occuperà della gestione del servizio mettendo a disposizione operatori qualificati per lo svolgimento delle attività previste nei confronti di persone e imprese. I cittadini potranno svolgere colloqui individuali, stipulare patti di servizio personalizzati, ricevere servizi di orientamento professionale, candidarsi alle offerte di lavoro disponibili sul territorio e ottenere voucher formativi, mentre le imprese riceveranno supporto nel reclutamento di personale e nell’adempimento degli obblighi previsti in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità. Gli stessi ambienti potranno inoltre essere utilizzati dagli operatori come spazi di coworking.

Il servizio è gestito dagli operatori del Centro per l’impiego di Treviso e si rivolge a una platea potenziale di oltre 37.000 persone in età lavorativa (15-64 anni) residenti nel comune di Paese e in quelli limitrofi di Istrana, Morgano, Quinto di Treviso, Zero Branco. Nel solo 2023 le persone residenti in questi territori che hanno presentato una dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e sono quindi entrate in disoccupazione sono state complessivamente 1.350, di cui il 60% donne, mentre i disoccupati dei cinque comuni interessati attualmente in carico al Centro per l’impiego di Treviso sono complessivamente oltre 3.000, di cui 250 sono persone con disabilità.

Il recapito di Veneto Lavoro potrà inoltre rappresentare un prezioso supporto per il vivace tessuto imprenditoriale del territorio, che conta oltre 4.100 aziende, per lo più di piccole dimensioni, di cui oltre un migliaio hanno effettuato assunzioni nell’ultimo biennio.

«La collaborazione con Veneto Lavoro è iniziata nel 2021 con un servizio di orientamento sui servizi offerti dal portale ClicLavoro Veneto, quali la ricerca di offerte di lavoro, l’inserimento del curriculum vitae o il collocamento mirato delle persone con disabilità – ha spiegato il Sindaco di Paese Katia Uberti – e oggi si concretizza ulteriormente con l’inaugurazione di questo ufficio del Centro per l’impiego che ci consente di essere sempre più vicini ai cittadini e alle aziende del territorio. Il servizio si affianca a quelli attivati già da tempo dal Comune di Paese, come lo sportello Orientalavoro, che offre servizi di orientamento all’inserimento lavorativo e supporto nella ricerca attiva di lavoro, in particolare per i cittadini in età più avanzata e le persone fragili, o i tirocini lavorativi interamente finanziati dall’Amministrazione comunale, che prevedono una borsa lavoro di 800 euro per una durata di 3 mesi e che in molti casi portano a un contratto di lavoro vero e proprio, anche a tempo indeterminato».

«I cambiamenti del mercato del lavoro cui abbiamo assistito negli ultimi anni rendono ancora più urgente la necessità di attivare sul territorio servizi di prossimità e i recapiti che stiamo attivando in tutta la regione vanno esattamente in questa direzione – ha aggiunto il Direttore di Veneto Lavoro Tiziano Barone – Noi come sistema pubblico dei servizi per l’impiego vogliamo rendere più vicini ai cittadini i servizi che offriamo, che siano di supporto nella ricerca di un impiego o per l’accesso a percorsi di formazione, orientamento o accompagnamento al lavoro. L’auspicio è che anche le imprese del territorio, soprattutto quelle di piccole dimensioni che non hanno strutture dedicate, possano rivolgersi ai servizi specializzati per le loro ricerche di personale, a partire da quello pubblico. Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Paese per questa collaborazione e per la sensibilità e disponibilità dimostrata sul tema dei servizi per il lavoro, che non è da considerarsi scontata».

Alla conferenza stampa sono inoltre intervenuti il Sindaco di Istrana, Maria Grazia Gasparini, il Sindaco di Morgano, Daniele Rostirolla, il Sindaco di Quinto di Treviso, Stefania Sartori, e l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Zero Branco, Amedeo Requale, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni anche in ambito di servizi per il lavoro e come tale ufficio del Centro per l’impiego possa integrare e rafforzare l’attività svolta dagli sportelli e dagli altri servizi già attivi nei Comuni interessati.

Il nuovo recapito di Veneto Lavoro a Paese sarà attivo il primo e il terzo venerdì del mese dalle ore 8:30 alle ore 13:30. Questa mattina si sono svolti i primi appuntamenti, con tre utenti residenti in zona. Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare il Centro per l’impiego di Treviso all’indirizzo email cpi.treviso@venetolavoro.it o al numero unico 049 7448041.