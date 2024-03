Armati di fucile tentato assalto in banca, banditi costretti alla fuga

Nella notte tra venerdì e sabato il tentativo di assalto, sfumato, al bancomat all'esterno. Stamattina, 25 marzo, un tentativo di rapina. Ancora nel mirino dunque la filiale della banca Crédit Agricole di piazza Umberto I a Meduna di Livenza che ha subito dunque un doppio attacco da cui è rimasta incredibilmente indenne. Nella mattinata di oggi, poco dopo le 10, due malviventi con il volto travisato, tra cui uno armato di fucile, si sono introdotti nella filiale e hanno minacciato il dipendente e un cliente presenti, salvo poi desistere dal proprio intento. Le casse dell'istituto di credito erano infatti "temporizzate" e ai rapinatori, alquanto sfortunati, non è rimasta alternativa cge allontanarsi a bordo di autovettura. Le ricerche, avviate immediata dai carabinieri della Compagnia di Conegliano, hanno permesso ai militari di rintracciare poche ore dopo il veicolo, una Renault, verosimilmente utilizzato dai malviventi. Sull'auto, rintracciata a poca distanza dal luogo della tentata rapina, sono in corso accertamenti.

Alle 4 del mattino, della nottata tra venerdì e sabato, una pattuglia di militari in servizio notturno, in transito nelle vicinanze della banca, ha "disturbato" i malfattori mentre si trovavano nei pressi dello sportello pronti all'azione. I ladri, accortisi del sopraggiungere dei militari dell'Arma, si sono dati alla fuga senza rubare nulla. Non ancora chiaro se tra i due episodi ci sia un legame. Al vaglio dei militari ci sono le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.