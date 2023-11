Guida l'auto con la patente canadese ma vive ad Asolo: 50enne stangata

Guida l’auto con una patente canadese. Non siamo però ad Ottawa ma nell’Asolano, territorio di intervento del servizio associato di polizia locale, competente per i comuni di Asolo, Fonte e Maser. L'irregolarità è emersa nel corso dei controlli svolti nei giorni scorsi dagli agenti sulle strade dei tre Comuni. Alla richiesta di esibire il documento, una donna 50enne al volante di una Renault Clio, residente in Canada ma domiciliata da più di un anno nell’Asolano, ha tirato fuori la patente d’oltreoceano. Non aveva mai fatto la conversione alla patente italiana: a suo carico una multa che andrà dai 158 ai 638 euro. La patente estera le è stata ritirata.

Le altre sanzioni

C’è anche chi va in strada con le gomme completamente lisce: è il caso di due autovetture monovolume condotte da persone di origine straniera. Per entrambi i conducenti è stata elevata una sanzione di 87 euro. Nel corso dei controlli sono state inoltre accertate ben 9 violazioni a carico di conducenti per mancato uso delle cinture di sicurezza (sanzione di 85 euro e decurtazione di 5 punti dalla patente), 4 infrazioni per guida senza documenti (42 euro di multa e obbligo di esibizione dei documenti entro un termine prefissato), 2 omesse revisioni (sanzione di 173 euro), 3 casi di omesso uso di fari anabbaglianti durante la guida (42 euro) e 1 violazione per guida senza uso di occhiali prescritti (83 euro di multa e 5 punti dalla patente).

Il commento

«Da parte dei sindaci di Asolo, Fonte e Maser continua l’impegno di fare questi servizi di controllo stradale in tutto il territorio del Servizio Associato con pattuglie su strada che intervengono spesso anche su richiesta di altri enti quali Carabinieri o Polizia di Stato per i rilievi di incidenti a volte anche gravi - conclude Mauro Migliorini, primo cittadino di Asolo -. La polizia locale proseguirà l’attività di controllo e di interventi di sicurezza stradale. Domenica 19 novembre si è celebrata la Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, però ancora molte persone vanno via senza cinture di sicurezza e questo è un dato preoccupante. Proseguirà questa attenzione e questa campagna mirata di controlli in particolare sul corretto uso delle cinture di sicurezza ma anche dei seggiolini in auto per i bambini, ambedue fondamentali per ridurre le lesioni conseguenti ad incidenti stradali».