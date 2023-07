Marijuana purissima dagli Stati Uniti nella cassetta della posta, 23enne condannato

Avrebbe ricevuto quasi un chilo di marijuana dagli Stati Uniti e si sarebbe apprestato a preparare "sigarette" per un valore che si avvicina ai 10 mila euro. Il 23enne protagonista di questa vicenda è stato però scoperto e nella sua abitazione, a Casale sul Sile, è stato anche ritrovato anche tutto il necessario per il confezionamento degli "spinelli", oltre ad un piccolo quantitativo di hashish pronto per essere venduto. Il giovane (difeso dall'avvocato Alessandra Nava) è comparso oggi, 4 luglio, di fronte al gup Cristian Vettoruzzo per il processo in abbreviato al termine del quale è stato condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione. Il legale ha preannunciato ricorso in Appello perché, a suo modo di vedere, la sentenza sarebbe troppo punitiva.

I fatti si riferiscono al 20 marzo del 2023 quando, nell'abitazione di A.B., che era sottoposto ad un serie di controlli tra i quali intercettazioni telefoniche e telematiche, gli investigatori trovano un pacco proveniente dagli Stati Uniti (che si era fatto arrivare grazie ad un documento di identità che sarebbe stato oggetto di riciclaggio) contenente quasi 900 grammi di marijuana. La droga era "purissima", avendo oltre 175 grammi di principio attivo. Una volta preparata avrebbe consentito la realizzazione e vendita di oltre 7 mila “spinelli”, per un guadagno che di oltre 9 mila euro. Nel corso della perquisizione in casa del ragazzo, seguita alla scoperta del "pacco", sono stati ritrovati due grinder, o "trita erba", una busta contenente cartine per tabacco e i relativi filtri, una busta trasparante per il mantenimento sotto vuoto dello stupefacente, sei coltelli, un contenitore in vetro e la busta contenente inoltre l'hashish, già pronto per essere ceduto.