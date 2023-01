Silos in fiamme, incendio domato dai vigili del fuoco

Un silos con all'interno segatura ha preso fuoco domenica mattina, 8 gennaio, in Via Ravanello ad Albina di Gaiarine. Sul posto, verso le ore 10, si sono precipitate due squadre dei vigili del fuoco di Conegliano che, con l'autoscala, sono a riuscite a domare le fiamme nel giro di un paio d'ore. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita nel rogo ma i danni al silos sono ingenti. L'azienda in cui il rogo è divampato è specializzata nella produzione di cornici in legno.