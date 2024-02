Male incurabile, l'avvocato Manuela De Candido perde la vita a 61 anni

Il mondo dell'avvocatura trevigiana piange in queste ore la scomparsa di Manuela De Candido, mancata all'affetto dei suoi cari domenica 25 febbraio a 61 anni. Fatale un tumore che le era stato diagnosticato sei mesi fa, di rientro da una vacanza. A nulla sono valse le terapie.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", De Candido era avvocato civilista, laureata all'Università di Padova dove aveva superato l'esame da procuratore, e iscritta all'Ordine degli avvocati dal 1990. Negli anni dell'università l'incontro con Marco Francescon. I due legali si erano sposati e avevano dato vita, nel 2005, a uno studio associato con due sedi, una a Treviso in via Longhin e un'altra a Conegliano, in via Cavour, città dove la coppia viveva. Manuela lascia i due figli, Alessandro, 32 anni e Giulia, 30 anni. Una famiglia molto unita e legata dalla passione per la montagna che Manuela aveva ereditato dal papà Italo, maestro elementare, fondatore e presidente dello sci club cittadino "Penna bianca". L'attività dell'associazione era stata portata avanti, dopo la morte di Italo, proprio da Manuela e dal fratello Furio. Sui suoi profili social tantissime le foto di escursioni e ferrate in montagna. Professionista stimata e persona dal carattere combattivo e tenace, Manuela lascia un ricordo vivo e importante nelle tante persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla. La data del funerale verrà fissata dai familiari nelle prossime ore.