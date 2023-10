Muore mentre dorme al nido, scartata l'ipotesi del rigurgito

Resta avvolta nel mistero la morte di Alessandro Izzi, il bambino di 11 mesi morto in culla nel pomeriggio di venerdì scorso 29 settembre all'asilo nido "Raggio di Luna" di Porcellengo. L'autopsia condotta oggi 5 ottobre sul corpicino del piccolo, effettuata dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto coadiuvato dalla dottoressa Diana Sacchi, esperta in malattie pediatriche, non ho rilevato nessun segno macroscopico a livello cardiaco.

Confutando quello che sospettava la Procura di Treviso sembra essere completamente tramontata la possibilità del rigurgito che abbia ostruito le vie respiratorie del bimbo, confermando quindi la versione delle tre educatrici - Sara Gambardella Faggian, 32enne di Zero Branzo, Giulia Cavasin, 27enne di Castelfranco Veneto e Rachele Pezzillo, 37enne di Paese - che risultano indagate per omoicidio colposo. Il cuore del piccolo Alessandro verrà esaminato da una equipe del reparto di patologia vascolare della clinica universitaria di Padova. I risultati si avranno non prima di 90 giorni.

Sul decesso restano quindi in pista le ipotesi di "morte bianca", o morte in culla, e quella da "morte elettrica", forse associata ad una cardiomiopatia non diagnosticata forse perché asintomatica. Ora Kevin e Laura Izzi, il papà e la mamma di Alessandro che pare siano ospitati in questi giorni dalla madre di lei, attendono il nulla osta da parte del pubblico ministero Barbara Sabattini per la restituzione del corpicino. I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni.