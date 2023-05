Omicidio di Paese, Lino e Rosanna colpiti da undici colpi di pistola

Con la sua Glock 17, Massimo Pestrin, guardia giurata di 51 anni, ha esploso ben undici colpi di pistola all'indirizzo del fratello Lino e della cognata Rosanna, brutalmente uccisi una settimana fa nella cucina della loro abitazione di via Monsignor Breda, a Paese. Una raffica di colpi, tutti a segno, da cui la donna ha tentato di difendersi, come testimoniano alcune ferite di arma da fuoco alle braccia. Il killer si è accertato che i due fossero deceduti sparando alla schiena di entrambi. Un'esecuzione lucida, fredda, da autentico killer. E' quanto emerge dall'autopsia eseguita ieri, 9 maggio, dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto che ha esaminato le salme delle due vittime del delitto di Paese. Eseguiti anche i test tossicologici, i cui risultati saranno noti non prima di due mesi. Pestrin si trova rinchiuso nel carcere di Santa Bona: la Procura gli contesta il duplice omicidio aggravato dalla premeditazione e dal legame famigliare. Su richiesta del suo legale, l'avvocato Annalisa Zanin, la magistratura trevigiana ha optato per sottoporre la guardia giurata dell'istituto di vigilanza Carniel ad una perizia psichiatrica: l'incarico è stato conferito ieri, 9 maggio, al professor Alberto Kirn. Il 51enne aveva detto, dopo essersi consegnato ai carabinieri, si "essere vittima di un complotto" da parte di fratello e cognata che lo volevano, a quanto sembra, allontanare da casa. I coniugi ospitavano la guardia giurata da alcuni anni, da quando era terminato il rapporto tra l'uomo e l'ex compagna, una cittadina di origini albanesi dalla cuni unione è nato un figlio oggi maggiorenne.