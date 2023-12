Entra in casa della "ex" e la violenta, 29enne rinviato a giudizio

Sarebbe entrato in casa della ex moglie e, dopo averla buttata sul letto, l'avrebbe violentata. Per questo un uomo di 29 anni, oggi 5 dicembre, è stato rinviato a giudizio. Il processo in cui è accusato di violenza sessuale, minaccia e violazione di domicilio, comincerà nel marzo del 2025.

I fatti sarebbero accaduti nel febbraio del 2023 a Spresiano. Il giovane (difeso dall'avvocato Roberta Canal) ha alle spalle una condanna per maltrattamenti proprio ai danni della ex coniuge - con cui ha in corso anche un causa civile per la separazione - a 4 anni e 8 mesi inflitta in abbreviato a Treviso nel gennaio di quest'anno, ridotta a 3 anni e 2 mesi dalla Corte d'Appello che ha esaminato il caso a settembre. Il 29enne non si sarebbe rassegnato alla fine del matrimonio e a febbraio, subito dopo la sentenza di primo grado dell'altro procedimento e violando la misura cautelare che gli vietava di avvicinarsi alla parte offesa, ha fatto irruzione nell'abitazione della ragazza. «Sei proprio una poco di buono - l'avrebbe insultata - me ne vado quando voglio io non quando vuoi te». «Questa volta ti ammazzo - avrebbe continuato a dirle - devo fare 4 anni e 8 mesi di carcere ma almeno vado dentro che tu sei morta. Però prima fammi controllare che che albanese sei stata».

Accecato dalla gelosia, dopo aver svuotato l'armadio di tutti gli effetti personali della donna, l'avrebbe presa per il collo e, aiutandosi con un cuscino che le ha messo sopra il volto, l'avrebbe immobilizzata nel letto e l'avrebbe violentata con le dita della mano. La donna ha anche riportato lesioni alle parti intime e una contusione multipla da aggressione, giudicata guaribile in sette giorni.