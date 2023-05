Protezione Civile, arriva il bollettino meteo veloce per l'allerta maltempo

L'assessore veneto Gianpaolo Bottacin ha spiegato, lunedì 22 maggio in conferenza a Marghera, la nuova iniziativa rivolta al Sistema della Protezione civile. Dal 2 aprile 2009 il Centro Funzionale Decentrato emette quotidianamente il bollettino ufficiale del Veneto sulla base delle previsioni meteo fornite da Arpav ed effettua la valutazione della criticità e dei conseguenti effetti al suolo e scenari per rischio idrogeologico, idraulico e temporali per ogni zona di allerta in cui è suddiviso il territorio regionale. Quando la valutazione quotidiana non presenta criticità e quindi si identifica con un codice colore verde, viene prodotto un “Bollettino di vigilanza” che viene inviato alle strutture regionali di competenza e condiviso con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile attraverso una piattaforma dedicata che raccoglie e pubblica, in forma unitaria, le valutazioni di tutti i Centri Funzionali nazionali per ciascuna delle zone di allerta di competenza.

Al contrario, quando i fenomeni meteorologici attesi sul territorio regionale si presentano tali da determinare degli scenari d’evento e criticità per rischio idrogeologico, idraulico e temporali con possibili effetti e danni associati, il centro produce un “Avviso di Criticità”, che definisce il livello di allerta atteso (gialla, arancione, rossa), la tipologia di criticità prevista (idrogeologica, idraulica, temporali) e le zone di allerta interessate (Vene-A, Vene-H, Vene-B, Vene-C, Vene-D, Vene-E, Vene-F, Vene-G). A questo punto, la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale dirama, attraverso il CFD, l’Allerta di Protezione Civile per rischio idrogeologico, idraulico e temporali sul territorio regionale, e comunica la Fase operativa attivata per la propria struttura al Dipartimento della Protezione Civile e al territorio di competenza. L’autorità locale di Protezione Civile ed i Responsabili delle pianificazioni di emergenza ai diversi livelli territoriali, preso atto della Fase operativa attivata dalla struttura regionale, dichiarano a loro volta la fase operativa per il proprio territorio di competenza.

Il commento

Negli ultimi anni, - ha ricordato l’Assessore veneto - i cambiamenti nella quantità e il tipo di precipitazioni, nonché le alterazioni nella frequenza e nell’intensità degli eventi climatici estremi hanno evidenziato la necessità di ampliare i canali di comunicazione delle allerte e di raggiungere il numero più elevato possibile di operatori in qualsiasi momento. I documenti prodotti dal Centro, quindi, saranno pubblicati quotidianamente sui canali “social” istituzionali della Regione del Veneto con un prodotto iconografico riassuntivo dei contenuti del “Bollettino di Vigilanza” e del “Allerta di Protezione Civile” per rischio idrogeologico, idraulico e temporali. Quest’ultimo prodotto (l’Allerta di Protezione Civile), lo evidenzio, non rappresenta un “documento ufficiale” di allertamento così come disciplinato dalla vigente normativa regionale, ma ne costituisce appunto un riepilogo dei contenuti».

Come funziona

La Regione ha individuato un’infografica semplificata che permette una lettura veloce da smartphone (immagine verticale) o tablet (immagine orizzontale) delle eventuali criticità previste sul territorio regionale dando indicazione del rischio atteso (idrogeologico, idraulico e temporali) e del livello di allerta (gialla, arancione, rossa) per ogni singola zona. La grafica utilizzata ha il vantaggio di dare velocemente le prime informazioni sugli scenari attesi e rimanda, attraverso link veloci (QR code), ai documenti ufficiali prodotti dalla Protezione Civile della Regione del Veneto. In situazioni particolari, a seguito di un Bollettino meteorologico con una Segnalazione Meteo, potranno essere emesse opportune Prescrizioni di Protezione Civile per altre tipologie di rischio (es. vento, neve, gelate, ondate di calore, ecc.). Queste informazioni sono evidenziate all’interno del Bollettino di Vigilanza o dell’Allerta di protezione Civile attraverso un testo colorato in rosso e con una comunicazione inserita in un opportuno riquadro che rimanda ai documenti ufficiali attraverso il link veloce (QR code). Le immagini del “Bollettino di vigilanza” e dell’“Allerta di Protezione Civile” verranno anche pubblicate quotidianamente nel portale internet della Regione del Veneto.