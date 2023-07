Treviso Basket non si ferma: ufficiale l’ingaggio di Deishuan Booker

Prende sempre più consistenza il roster di Treviso Basket. Dopo le parole di Frank Vitucci, che in un’intervista al Gazzettino aveva annunciato due imminenti acquisti, sono arrivati James Young e Deishuan Booker. Quest’ultimo, annunciato oggi con una nota stampa della società, va a rinforzare il reparto esterni, visto che può giocare sia in posizione di play che di guardia.

Dotato di un ottimo quoziente cestistico, Booker è un giocatore dalle mani educate (tira i liberi con oltre l’80%) e con una notevole propensione agli assist. Nato a Las Vegas nel 1996, è sbarcato in Europa nella stagione 2019/2020, esordendo con il Nymburk in Repubblica Ceca. Ha disputato l’ultima stagione nel campionato israeliano in forza all’Hapoel Galil Elion, dove ha chiuso l’annata con medie molto solide: 16.1 punti (sesto marcatore assoluto), 5.4 assist, 3 rimbalzi e 1.5 recuperi a gara.

Una sorta di “scommessa sicura” quella messa a segno da Frank Vitucci e il ds Simone Giofrè, che ora lavoreranno per dare certezze sotto canestro, dove si renderà necessario disporre di un’ala grande e di un pivot di sicuro affidamento.