Treviso ospita Varese, Vitucci: «Rimettiamoci in carreggiata»

La Nutribullet Treviso è al giro di boa. Sabato 6 gennaio, ore 20:30, chiuderà il girone di andata ospitando al Palaverde la Openjobmetis Varese. Alla luce delle premesse stagionali, il bilancio di metà campionato è negativo per TVB, che occupa il penultimo posto in classifica con 4 vittorie 10 sconfitte. Il ko della settimana scorsa in casa contro Pistoia ha interrotto la striscia di successi che durava da quattro partite, ora Treviso è chiamata a rispondere sempre tra le mura amiche.

La Openjobmetis si trova nel gruppetto di squadre a quota 10 punti in classifica, ha aggiunto a roster Nico Mannion ed è reduce da due vittorie di fila, tra cui il 116-93 ai danni di Reggio Emilia nell’ultimo turno. Perdere questo match sarebbe un brutto colpo in ottica classifica per la Nutribullet, ne è consapevole Frank Vitucci: «Dobbiamo assolutamente riprendere il cammino per non restare troppo indietro. La squadra sta bene, escluso qualche normale acciacco, arriviamo da una settimana di buoni allenamenti e ci presentiamo con il giusto spirito. Dovremo stare molto concentrati cercando di controllare il ritmo della partita in difesa così come in attacco».

Due gli ex in campo, entrambi sponda Varese: Davide Moretti, a Treviso dal 2015 al 2017, e James Young, visto in maglia TVB nella prima parte della stagione in corso. La terna arbitrale sarà composta da Rossi, Grigioni e Capotorti. Partita in diretta streaming (previo abbonamento) su DAZN, Eurosport 1 e canale 210 di Sky.