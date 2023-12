Treviso Basket beffata nei secondi finali: Pistoia sbanca il Palaverde

Si chiude in modo amaro il 2023 della Nutribullet Treviso Basket, che cede in volata 86-89 all’Estra Pistoia e incassa una sconfitta che interrompe la striscia di quattro vittorie consecutive. Si è trattato di un match equilibrato, che non ha avuto un padrone fino ai secondi finali. Treviso nel corso della partita è rimasta solida e concentrata, rispondendo ai piccoli strappi di Pistoia e regalandosi un finale punto a punto. Nell’ultimo minuto i padroni di casa sono riusciti a portarsi in vantaggio grazie alla tripla di Robinson, ma sono stati beffati dal canestro di Willis a dieci secondi dalla fine. Per la Nutribullet i migliori sono stati Terry Allen, 27 punti di cui 12 nell’ultimo periodo, e Pauly Paulicap, autore di una doppia da 14 punti e 14 rimbalzi. Gli ospiti mandano cinque giocatori in doppia cifra e vanno a quota 14 in classifica, Treviso è penultima con 8 punti.

CRONACA Vitucci schiera in quintetto Robinson, Booker, Olisevicius, Allen e Paulicap. Treviso inizia con un 5-0 di parziale propiziato dalla ditta Booker-Allen, Ogbeide e Willis sbloccano Pistoia. Allen dall’angolo replica alla tripla di Hawkins, Olisevicius si iscrive a referto. Ogbeide segna con il fallo: Pistoia è a un possesso di distanza. Moore penetra a canestro e trova il pareggio, Blakes firma il primo vantaggio dell’Estra (4-0). Della Rosa realizza la tripla che chiude il primo quarto: 19-23 Pistoia.

L’Estra allunga il parziale con la tripla di Blakes (6-0), Bowman e Allen piazzano il contro break di 5-0. Willis va a segno dalla lunga distanza, Zanelli replica con la stessa moneta. Vitucci vede la squadra in difficoltà dopo un paio di possessi mal gestiti e chiama time-out. L’uscita dalla pausa non è delle migliori per TVB: Moore confeziona l’alley-oop per Ogbeide. Treviso si rimette in carreggiata con l’appoggio di Paulicap e il sottomano di Bowman, Pistoia però scappa ancora con le triple di Willis e Moore (break 7-0). Treviso si rifà sotto con personalità: la tripla di Mezzanotte vale il -2. Si va all’intervallo sul 42-44 per Pistoia.

Olisevicius si sblocca dall’arco, Hawkins lo segue a ruota e continua la sua serata quasi perfetta dalla lunga distanza (4/5). Treviso litiga con il ferro, gli arbitri fischiano un fallo tecnico a Moore (quarto personale). I più ispirati in attacco per TVB sono Olisevicius e Paulicap, Pistoia resta comunque avanti di un possesso grazie alla tripla di Wheatle. Allen segna dal post, Blakes realizza un gioco da tre punti: +6 Pistoia. Della Rosa allunga il parziale dell’Estra (8-0) e manda Pistoia sul +9. Nel finale di quarto Treviso accorcia di due possessi, a dieci minuti dalla fine l’Estra conduce 60-65.

Wheatle realizza una tripla mortifera, Treviso non ha molte idee in attacco se non affidarsi ad Allen dal post e dall’arco. Zanelli serve l’alley-oop per Paulicap, Treviso resta ad un possesso di distanza. Allen realizza un gioco da tre punti, poi si ripete dal post poco dopo: Treviso rimette la testa avanti. Bowman risponde alla tripla di Willis: si va verso un finale punto a punto. Robinson accorcia a -2, Olisevicius sbaglia la tripla del +1 e dall’altro lato Willis punisce in fade-away. Treviso ricuce nuovamente prima con Harrison e poi con la tripla di Robinson che vale il +1. Willis segna il canestro del nuovo +1 per l’Estra e nell’ultima azione Robinson sbaglia il game winner. Blakes ai liberi decreta il risultato finale: 86-89 Pistoia.

MARCATORI

Nutribullet Treviso Basket: Allen 27, Paulicap 14, Bowman 13, Olisevicius 12

Estra Pistoia: Willis 17, Ogbeide 17, Moore 16, Hawkins 14

PAGELLE

Nutribullet Treviso Basket

Ky Bowman 6 Crea buoni tiri dal palleggio ma le percentuali stasera sono più basse, complice anche la difesa fisica messa in atto da Pistoia su di lui. Cerca spesso l’incursione in area, con risultati alterni.

Alessandro Zanelli 6,5 Bravo a dare la scossa emotiva ai compagni per rimanere in partita mentalmente nei momenti in cui Pistoia cerca di scappare. Serve bene i compagni (5 assist) e realizza una tripla.

D’Angelo Harrison 6 Al rientro dall’infortunio, non forza e si prende dei buoni arresti e tiri, tenendo bene anche in difesa. La mano non trema nei liberi finali.

Justin Robinson 5.5 Un po’ in sordina rispetto alle scorse uscite e in affanno nella marcatura su Moore. Garantisce la solita circolazione di palla fluida (5 assist) e segna l’unica tripla (1/7 dall’arco) nel momento più importante. Il suo potenziale game winner si spegne sul ferro.

Pauly Paulicap 7 Doppia doppia da 14 punti e 14 rimbalzi, di cui 5 offensivi. Da quando viene servito con più costanza e precisione sotto canestro è diventato un valore aggiunto per la squadra, anche se stasera ha messo in mostra un paio di amnesie difensive che sono costate canestri evitabili.

Terry Allen 8 Partita di alto livello, chiusa con 27 punti di cui 12 nell’ultima frazione. Treviso lo cavalca nei momenti di difficoltà e la mossa paga. Il cambio di marcia rispetto alle prime partite di campionato è evidente.

Andrea Mezzanotte 6 Lo si vede poco, ma la sua mano non trema quando è ora di segnare una tripla importante.

Osvaldas Olisevicius 6.5 Poco efficace dall’arco (1/5) ma molto cinico dal post dove trova spesso o i due punti o gli scarichi vincenti per Paulicap. Solito buon controllo del corpo.

Leonardo Faggian S.V 5 minuti sul parquet senza acuti.

Gora Camara N.E.