19° giornata di Serie A: Treviso Basket ospita la Virtus Bologna

Un appuntamento importante. Lunedì 5 febbraio, alle ore 20, Treviso Basket ospiterà al Palaverde la Virtus Segafredo Bologna, seconda in classifica e reduce dalla vittoria in Eurolega contro il Partizan Belgrado. Una sfida sulla carta complicata per la Nutribullet, che deve comunque cercare di smuovere la classifica e uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione. TVB è penultima, in coabitazione con Pesaro, a quota 10 punti, e la scorsa settimana è stata beffata sul campo di Scafati all’ultimo secondo.

Frank Vitucci si è soffermato sul momento della sua squadra: «In questa settimana abbiamo lavorato con la giusta determinazione per affrontare un top team come Bologna. È una sfida che dobbiamo vivere con il desiderio di confrontarci con i migliori, rimanendo concentrati per tutti i quaranta i minuti di gioco. L’impegno sulla carta è complicato e questo deve darci una spinta in più. La Virtus arriva da un doppio turno di Eurolega ma è una squadra strutturata, non dobbiamo pensare che questo sia un vantaggio per noi.

La terna arbitrale sarà composta da Baldini, Perciavalle e Patti. Partita in diretta su DAZN previo abbonamento.