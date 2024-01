Gentile beffa Treviso allo scadere: Scafati conquista l’anticipo

Un anticipo di fuoco. Scafati batte la Nutribullet 95-93 al termine di una partita rocambolesca, che sembrava virtualmente chiusa già alla fine del terzo quarto con la Givova avanti 79-60. Treviso, fino a quel momento protagonista di una prestazione opaca soprattutto dal punto di vista difensivo, ha reagito iniziando il quarto periodo con un break di 7-0 e ricucendo progressivamente un divario all’apparenza troppo ampio. Il finale in volata si è rivelato però amaro per i ragazzi di coach Vitucci, i quali, sotto di cinque lunghezze a un minuto dalla fine, erano riusciti a rimettere il risultato in parità (93-93) grazie alle triple di Ky Bowman e di D’Angelo Harrison. Negli ultimi secondi, Alessandro Gentile ha segnato il tap-in decisivo correggendo l’errore dalla lunga distanza di Gerald Robinson. Treviso, che resta penultima a quota 10 punti, deve cercare di ripartire dalla reazione dell’ultimo periodo e dai 27 punti di D’Angelo Harrison, apparso finalmente rigenerato.

CRONACA Vitucci schiera in quintetto Robinson, Bowman, Olisevicius, Allen e Paulicap. Gerald Robinson sprona subito la Givova con due triple di fila, Allen e Olisevicius sbloccano la Nutribullet. I padroni di casa piazzano un parziale di 5-0 e costringono Vitucci a chiamare time-out. Treviso trova costanza offensiva, Scafati continua a sfruttare la precisione di Robinson dall’arco (4/4). Gentile e Rossato allungano il parziale dei padroni di casa (13-0). Harrison porta punti dalla lunetta nel finale di quarto per Treviso, dopo i primi 10 minuti Scafati è avanti 30-17.

Polveri bagnate per le squadre in questa fase, il primo canestro del secondo periodo lo segna Harrison in penetrazione. Harrison risponde al gioco da tre punti di Pinkins, sul versante opposto Logan realizza un gioco da quattro punti e manda Scafati a +15. Treviso è solo Harrison in attacco in questo momento, sono già 17 i punti dell’ex Brindisi. Gentile firma il +12, Bowman perde palla e Vitucci chiama time-out. Olisevicius segna due triple consecutive, cominciano ad alzarsi le percentuali dalla lunga distanza di Treviso. Scafati sfrutta la pigrizia difensiva degli ospiti per andare all’intervallo sul 56-40.

Bowman inaugura il terzo periodo con una tripla, risponde subito Pinkins con un gioco da tre punti. Gli arbitri fischiano fallo tecnico a stretto giro di posta a Vitucci e Bowman, si rimane sul +15 Scafati. TVB piazza un mini break di 6-0, Boniciolli chiama time-out. Scafati va sul +13 grazie alla tripla di Rivers. Gentile e Logan allungano il contro break (7-0): + 17 Scafati e time-out Vitucci. Nel finale di quarto Scafati tocca il +20 e prova a dare la spallata decisiva alla partita. Robinson dall’arco segna il +21, Treviso sempre più fuori dal match. Mezzanotte segna l’ultimo canestro del terzo periodo, a dieci minuti dalla fine la Givova conduce 79-60.

Treviso inizia l’ultimo periodo con un parziale di 7-0, di cui 5 segnati da D’Angelo Harrison: time-out di Boniciolli. Robinson interrompe il break di TVB, ma la Nutribullet è a -10 e Scafati è già in bonus. Gli arbitri fischiano tecnico a Allen e Logan, Harrison in lunetta fa 2/2 e porta TVB a -8. Rivers dall’angolo segna la tripla che dà fiato a Scafati, Treviso però non molla e va a -7 con un mini break di 4-0. Gentile fa 1/2, Olisevicius batte Robinson sulla linea di fondo e realizza il -6. Scafati non segna più, Olisevicius firma il -4 e Allen sbaglia il canestro del potenziale -2. Pinkins, nel momento di massima difficoltà dei padroni di casa, va a bersaglio con la tripla del +7. Treviso si riporta a -5 a un minuto dalla fine. Bowman segna la tripla del -2, Zanelli però manda in lunetta Logan con tre tiri liberi: l’ex TVB fa 2/3 e Scafati va a +4. Nel finale succede di tutto: Bowman segna la tripla del -1, Rivers non sbaglia i liberi e Scafati va a +3. Harrison, da dieci metri, segna la tripla del clamoroso pareggio: 93-93. Nell’ultima azione della partita, Gentile cattura un rimbalzo offensivo dopo la tripla sbagliata da Robinson e segna in tap-in il 95-93. Il potenziale game winner di Bowman si spegne sul ferro, Scafati fa suo l’anticipo.

MARCATORI

Givova Scafati: Robinson 24, Pinkins 19, Rivers 16, Gentile 15

Nutribullet Treviso Basket: Harrison 27, Bowman 21, Olisevicius 19, Allen 10

PAGELLE

Nutribullet Treviso Basket

Ky Bowman 7 La sua partita comincia realmente nel terzo periodo, dopo una prima metà di gara chiusa con 4 punti. Crea punti dal palleggio e nell’ultimo minuto segna i due canestri dall’arco che permettono a TVB di fare la rimonta.

Alessandro Zanelli 4.5 Non positivo il suo impatto sul match. Nell’ultimo minuto, con Treviso sul -1, commette un fallo evitabile che regala a Logan tre tiri liberi.

D’Angelo Harrison 8 Finalmente sprazzi del vero Harrison, autore di 27 punti (13/13 ai liberi) e 6 rimbalzi. Al di là della tripla del pareggio, è il migliore per costanza e mostra un buon linguaggio del corpo fin dal suo ingresso in campo. Solido anche in difesa, è in crescita.

David Torresani 6 Vitucci lo manda in campo qualche minuto dopo l’infortunio di Robinson, risponde con buone difese di personalità e un canestro

Andrea Mezzanotte 4 Il suo apporto dalla panchina è nullo: sbaglia canestri semplici e viene spesso battuto da Gentile nei duelli in post basso.

Terry Allen 4.5 4.5 Non la migliore delle serate. Sbaglia per due volte consecutive il canestro del potenziale -2 forzando due tiri, difensivamente viene portato spesso a spasso da Pinkins.

Osvaldas Olisevicius 6.5 Inizia a girare nel secondo quarto con due triple consecutive, dopo un avvio complicato dalla lunga distanza. Nel finale è tra i principali protagonisti della rimonta, sfruttando bene i mismatch che gli si presentano.

Pauly Paulicap 4.5 Una serata negativa su entrambi i lati del campo. Spesso impreciso nel pitturato (1/4) e poco presente a rimbalzo: Treviso su queste situazioni paga dazio.

Justin Robinson 5 Accusa la fisicità della difesa di Scafati, smazza qualche assist ma non riesce mai realmente ad entrare nella partita prima di uscire per infortunio.

Gora Camara S.V.