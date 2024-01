Treviso inizia male il 2024: Varese si impone al Palaverde

Una sconfitta che pesa. Treviso incassa il secondo ko consecutivo contro la Openjobmetis Varese, che si impone 96-101 e allunga in classifica (+4) proprio sulla Nutribullet. A Treviso, che dopo questa partita rimane penultima a quota 8 punti, non bastano le prestazioni di Robinson e Allen, autori di 23 punti a testa. TVB era riuscita a regalarsi un altro finale in volata con un buon break di 9-0 all’inizio della quarta frazione, ricucendo lo strappo di 15 lunghezze che gli ospiti avevano creato nel terzo periodo. La fase clou del match si è rivelata amara per i ragazzi di Frank Vitucci, che hanno sciupato tre possessi consecutivi negli ultimi 2 minuti e non hanno trovato contromisure difensive su Olivier Hanlan. Il capitano di Varese ha infatti realizzato 12 dei suoi 20 punti nell’ultimo periodo, siglando i canestri decisivi per la vittoria dei suoi. Il top scorer della partita è Nicolò Mannion, che con 30 punti ha punito la poca concretezza difensiva della Nutribullet.

CRONACA Vitucci schiera in quintetto Robinson, Bowman, Olisevicius, Allen e Paulicap. Parte forte Varese con un parziale propiziato da Mannion (9-0), Bowman sblocca i padroni di casa. Treviso sbaglia qualche canestro facile e sul versante opposto la Openjobmetis ne approfitta per allungare a +10. Allen si iscrive a referto con quattro punti consecutivi, Robinson confeziona l’alley-oop per Paulicap: TVB a -6. Treviso si porta a un possesso di svantaggio con un mini break (4-0), adesso è Varese a litigare con il ferro. La Nutribullet allunga il parziale con Olisevicius e Harrison (8-0) e va sul +2, time-out Openjobmetis. La Nutribullet è aggressiva in difesa e recupera due palloni consecutivi, sfruttando al contempo il bonus degli ospiti per allungare. Librizzi interrompe il parziale trevigiano (13-0), il primo quarto si chiude sul 26-24 per Treviso.

Il ritmo offensivo di Treviso si inceppa, Varese con Mannion e Librizzi (gioco da 4 punti) coglie l’occasione e balza a +7 (break 9-0). Gli ospiti sfruttano bene le transizioni e allungano il parziale, Vitucci costretto al time-out. Mannion dà a Varese un vantaggio in doppia cifra, Treviso si affida alle triple di Allen e Olisevicius per rimanere a contatto. Mannion continua a fare male alla difesa di Treviso: tripla del +12. Olisevicius dà ossigeno a TVB con un canestro dalla lunga distanza, Robinson si mette in proprio con 5 punti consecutivi (8-0 TVB). McDermott realizza un gioco da tre punti, Brown va bersaglio dall’arco: nuovo +10 di Varese. Olisevicius va ancora a segno dalla lunga distanza, si va all’intervallo sul 50-57 Varese.

Varese piazza un allungo importante sfruttando le triple di Hanlan e McDermott (7-0) e gli errori al tiro di Treviso. I padroni di casa sfruttano le iniziative di Allen e Robinson per infilare un contro break (7-0) e riportarsi sotto la doppia cifra di svantaggio. McDermott segna una tripla, Brown realizza un gioco da tre punti: pronta risposta di Varese che va a +13. Harrison va a bersaglio dall’arco, a dieci minuti dalla fine la Openjobmetis conduce 70-80.

Buon approccio all’ultima frazione di Treviso: 4-0 e -6. Gli arbitri fischiano fallo tecnico a Mannion, ne approfitta Treviso per allungare il break (7-0) e portarsi a un possesso da Varese. Moretti commette fallo in attacco, Varese già in bonus a 8 minuti dalla fine. Hanlan spezza il 9-0 di TVB, si rimane sul +3 Varese. Brown brucia Mezzanotte in penetrazione, anche Treviso va in bonus con il fallo di Zanelli. Si entra nella fase clou del match con Varese sul +1. Gli arbitri fischiano tecnico ad Olisevicius, Mannion in lunetta fa 1/3. Allen ha l’occasione di segnare il canestro del -2 ma sbaglia l’appoggio, non sbaglia invece Hanlan che firma il +6 e costringe Vitucci al time-out. Treviso sciupa ingenuamente gli ultimi 3 possessi, Varese chiude i conti con l’alley-oop di Mannion per Brown: 96-101 il risultato finale.

MARCATORI

Nutribullet Treviso Basket: Allen 23, Robinson 23, Olisevicius 21, Bowman 14,

Openjobmetis Varese: Mannion 30, Hanlan 20, Spencer 13, McDermott 12

PAGELLE

Ky Bowman 5 Non il solito Bowman. Forza molto nei primi tre quarti (5/16 dal campo complessivo), riesce a rimettersi in ritmo nell’ultimo periodo ma nel finale di gara non dà quel valore aggiunto che sarebbe servito. La sua tripla del potenziale -3 viene stoppata da Hanlan.

D’Angelo Harrison 4 Sempre più oggetto misterioso. Anche stasera cerca di entrare in partita con una serie di isolamenti che si rivela però inefficace e non porta in dote punti alla squadra. 6 punti con 2/8 dal campo è troppo poco per chi in estate era stato presentato come colpo di mercato.

Alessandro Zanelli 6 Offensivamente poco incisivo, cerca comunque di alzare i giri del motore del gruppo con buone giocate difensive (2 recuperi) e 4 rimbalzi offensivi.

Osvaldas Olisevicius 6.5 Poche sbavature e molta concretezza, trova la via del canestro sia dalla lunga distanza che nel pitturato (21 punti con il 50% dal campo). L’acuto principale è nel secondo periodo con due triple che danno ritmo all’attacco di TVB.

Justin Robinson 6.5 L’avvio è complicato, complice un Nico Mannion che lo batte spesso in palleggio. Cresce alla distanza prima con dei buoni passaggi per i compagni (7 gli assist totali) e poi anche con dei canestri importanti che aiutano Treviso a riportarsi a contatto. Segna 14 dei 23 punti complessivi negli ultimi due quarti, peccato però per la pesante palla persa nel finale.

Terry Allen 6.5 Treviso lo cavalca nei momenti in cui l’attacco non gira e lui non tradisce, anche se le percentuali dall’arco sono da rivedere (1/6). Chiude con una doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi. La peggiore défaillance ce l’ha nel finale: fa un brutto passaggio e “lancia” Moretti in contropiede.

Pauly Paulicap 4.5 Partita condizionata dai falli, che lo relegano in panchina per lunghi tratti del match. Commette il quarto personale su Moretti nel terzo periodo in modo ingenuo e non vede più il campo. I 10 rimbalzi non compensano i tanti appoggi sbagliati sotto canestro.

Andrea Mezzanotte 4.5 Approccio rinunciatario che non giova né alla squadra né a lui.

Leonardo Faggian 5.5 Vitucci gli fa marcare Mannion ma i risultati non sono quelli attesi.

Gora Camara S.V. In campo un minuto, segna un canestro dopo un buon rimbalzo offensivo.