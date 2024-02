Champions, missione semifinale per Conegliano

L'Antonio Carraro Imoco Conegliano vuole completare l'opera. Il 3-1 di Istanbul, netto e convincente per la maniera in cui è maturato, rappresenta soltanto un piccolo, seppur importante, vantaggio per le pantere: il VakifBank non partirà certamente sconfitto e cercherà di utilizzare tutte le cartucce a propria disposizione per cercare in tutti i modi di ribaltare la situazione.

Il pronostico chiaramente è dalla parte delle gialloblù: per accedere alle semifinali contro la vincente di Scandicci ed Eczacibasi sarà sufficiente aggiudicarsi due set o vincere con qualunque risultato; una sconfitta in tre e quattro set sposterebbe il discorso qualificazione al golden set.

Si gioca domani alle ore 18 e si punta sull'appoggio del PalaVerde per rimuovere definitivamente un ostacolo comunque durissimo come si preannuncia quello della squadra allenata da Giovanni Guidetti.

Ex

A vestire entrambe le maglie sono Isabelle Haak, Robin De Kruijf e Kelsey Robinson per l'A.Carraro Imoco; Chiaka Ogbobu per il Vakif.

Precedenti

Questa la lista di tutti gli incontri giocati fino ad ora:

2017 Treviso - Palaverde - Finale Champions League: 0-3

2018 Bucarest - Semifinale Champions League: 2-3

2019 Shaoxing - Semifinale Mondiale per Club: 3-2

2021 Verona - Finale Champions League: 3-2

2021 Ankara - Finale Mondiale per Club: 2-3

2022 Lubiana - Finale Champions League 2-3

2022 Antalya - Finale Mondiale per Club: 3-1

2024 Istanbul - Quarti Champions (1) : 3-1

La vigilia dei protagonisti

A presentare l'appuntamento è il coach Daniele Santarelli: «Abbiano fatto la nostra parte in gara1 a Istanbul, ma sappiamo che non conta niente, si riparte per una partita di ritorno dove come insegna la storia tutto può ancora succedere, le rimonte sono possibili e il Vakif è specialista di questa competizione. Loro sono la squadra che negli ultimi anni ha sollevato più volte questo trofeo e sia a livello di coach che di giocatrici hanno esperienza da vendere in match come questi, quindi noi ci siamo già dimenticate del primo episodio di questa serie e interpreteremo la partita come una gara secca, dove tutto può succedere. Arriviamo a questo scontro-chiave con la squadra in salute, stiamo bene e siamo consapevoli della nostra forza e delle nostre grandi potenzialità, il Vakifbank può mettere in difficoltà qualsiasi squadra al Mondo, ma noi sappiamo di essere forti e abbiamo dentro una grande voglia di esprimerci al massimo. Con l'aiuto del nostro pubblico, nella nostra casa del Palaverde, dovremo fare una prestazione in linea con quella di Istanbul, anzi vogliamo migliorare rispetto a gara1 in qualche fondamentale che ci aveva dato dei problemi e fare ancora meglio, solo così potremo ottenere il risultato che vogliamo».

A fargli eco il libero Monica De Gennaro: «Il ritorno sarà una grande battaglia come da tradizione nelle sfide con il Vakif, ne sono certa. Il Vakif è una squadra fortissima che verrà da noi per ribaltare il risultato, l'ha già fatto in passato e dobbiamo partire come se fossimo zero a zero, la gara di andata non conta. Per fortuna avremo l'appoggio caloroso dei nostri tifosi, so che nonostante si giochi a un orario insolito il Palaverde sarà pieno, sono convinta che con la spinta della nostra gente possiamo ripetere la bella partita di Istanbul e fare un altro passo avanti nella competizione. Siamo cariche e stiamo bene, ci teniamo molto alla Champions e quest' anno vogliamo fare più strada possibile in Europa».