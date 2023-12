Volley A1 femminile, Conegliano vuole regalarsi un bel Natale

Fare tredici per regalarsi un Natale sereno e positivo. Con questo obbiettivo la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che già nell'infuocata sfida di Pinerolo ha conquistato il titolo di campione d'inverno ed un posto privilegiato nella griglia della Coppa Italia, si appresta ad ospitare, in un PalaVerde che potrebbe far registrare il sold out, Busto Arsizio.

Si gioca alle ore 20:30 e per le pantere sarà un test importante sia per mantenere inalterato il distacco dalle dirette inseguitrici, sia per prepararsi al meglio agli impegni successivi, decisamente più importanti. In più la squadra lombarda, attualmente decima in classifica, nutre delle flebili speranze di riagganciare l'ottavo posto, l'ultimo utile per prendere parte alla competizione che assegna la coccarda tricolore, e pertanto questo match andrà affrontato al meglio delle proprie possibilità.

Precedenti ed ex

Sono 37 le sfide giocate: 27 sono le vittorie delle pantere, 10 quelle delle bustocche.

Le giocatrici che hanno vestito entrambe le maglie sono le seguenti: Giorgia Frosini ha giocato a Conegliano nel 2021/22, mentre Federica Carletti e Dominika Giuliani hanno trascorso parte della loro carriera nel vivaio gialloblù.

La vigilia del coach

Così Daniele Santarelli a poco più di ventiquattr'ore dal match: "Per queste gare di chiusura prima della pausa chiedo alla squadra di non calare mai l'attenzione, di cercare in ogni singola gara la motivazione per fare bene, avendo ben chiaro in testa che la caccia ai tre obiettivi stagionali che abbiamo nel mirino passa per un costante lavoro che giorno dopo giorno deve farci crescere. L'obiettivo non è adesso, ma va costruito adesso, giorno dopo giorno cercando di migliorare sempre. Il bilancio finora è buono, abbiamo sempre vinto ed è quello che volevamo, non è semplice vincere sempre e prima o poi sappiamo che arriverà la giornata no, ma l'importante è che non sia nei momenti decisivi. Tutte le squadre danno il massimo contro di noi e quindi per noi ogni partita è un'insidia, ma anche un bel banco di prova per misurare i nostri miglioramenti. La nostra stagione è iniziata bene, ora vogliamo chiudere l'anno solare prima della sosta con buoni risultati, a partire da domani con Busto, per poi essere cariche da gennaio e puntare a conquistare altri trofei nella nostra bacheca. Con Busto Arsizio c'è una tradizione importante ed è una sfida bella, una classica, nonostante i roster e le annate differenza ci vorrà una bella partita da parte nostra anche perchè ci dicono che si sta andando verso il tutto esaurito e quindi vogliamo regalare ai nostri tifosi un'altra gioia per poi poter festeggiare e farci gli auguri tutti insieme. Abbiamo un pubblico fantastico e le partite sotto le feste sono sempre uno spettacolo sugli spalti, vogliamo chiudere in bellezza di fronte ai nostri straordinari tifosi"