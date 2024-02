Volley A1 femminile, Conegliano attesa dallo scontro al vertice

E venne l'ora del match più importante dell'anno, almeno per quanto riguarda la regular season. In un PalaVerde che si preannuncia gremito all'inverosimile si affrontano la Prosecco Doc Imoco Volley, capolista nonchè campione d'Italia in carica, e l'Allianz Vero Volley Milano, seconda della classe a tre punti di distanza e che ambisce al ruolo di sfidante più credibile per la corsa al tricolore.

Quella che si prospetta è una sfida affascinante e piena di pathos: le pantere scendono in campo per blindare il primo posto per poter gestire le energie in vista degli impegni in Coppa Italia e Champions; le lombarde, imbattute da un intero girone (l'ultima sconfitta ironia della sorte, fu proprio quella dell'andata), vogliono continuare nella strada intrapresa e dimostrare che il campionato non ha un solo padrone.

Il pronostico, più che mai, è incerto, ma sicuramente sarà un grande spettacolo, Si gioca domenica alle ore 17:30 con diretta su Sky Sport 1 ed in streaming video su www.volleyballworld.tv (in abbonamento).

Precedenti ed ex

Sono 34 le volte in cui le due formazioni si sono incrociate. 29 sono le vittorie gialloblù, 5 quelle rosa.

Lunga è anche la lista delle giocatrici che hanno vestito entrambe le maglie. Oltre a Paola Egonu, che per la prima volta si appresta a tornare da ex nell'impianto di Villorba, sono stati in gialloblù coach Gaspari e altre due grandi protagoniste della storia del club, Raphaela Folie e Miriam Sylla. Da parte gialloblù hanno giocato con il Vero Volley Alessia Gennari e Kathryn Plummer.

Le impressioni dei sicuri protagonisti

Così Daniele Santarelli all'antivigilia dell'incontro: "Una partita bellissima, un vero e proprio evento nella nostra regular season come testimoniano i numeri, 12.000 e tutto esaurito all'andata al Forum, pienone al Palaverde domenica e mi dicono che se avessimo avuto 10.000 posti li avremmo riempiti tutti, sono dati importanti che fanno capire l'attesa per questa partita e per queste squadre. Sarà un piacere giocarla e il nostro compito sarà di dare seguito a tutta questa attesa con un grande spettacolo in campo, ma con le campionesse che scenderanno in campo lo show è assicurato. Per noi è una partita importante, ma come quella con Scandicci vinta sabato non sono gare decisive, quindi si possono affrontare mentalmente libere con l'obiettivo di offrire la migliore pallavolo che abbiamo nelle nostre potenzialità". Nutrita la pattuglia delle ex: "Paola è stata tre anni con noi e lei come tante altre campionesse penso abbia piacere di tornare a ricevere l'abbraccio del Palaverde, anche se da avversaria. Sono state tre stagioni magiche costellate di vittorie, importanti anche per la sua crescita in campo e fuori, sono certo che ci sarà una grande accoglienza perché il nostro pubblico è sempre caloroso con le nostre ex giocatrici. Personalmente mi farà molto piacere incontrarla, poi in campo sarà uno dei problemi da risolvere". Partita dopo partita le rosa sono cresciute molto: "Milano è una squadra senza punti deboli, non c'è un ruolo o un fondamentale dove siano scoperte, sono una squadra fortissima con giocatrici di valore mondiale e tante alternative in ogni ruolo. è una squadra completa, potente e fisica. Tutte e due le squadre hanno un arsenale fornitissimo, un confronto a viso aperto come quello di domenica, se entrambe giocheranno come sanno, potrebbe davvero dare vita a uno spettacolo di altissimo livello, mi aspetto i fuochi d'artificio in campo al Palaverde". Fondamentale l'appoggio del pubblico: "L'atmosfera sembrerà quella di una finale scudetto, ci sarà una cornice fantastica e sono quelle partite che è bello giocare e vivere, in campo e fuori. Sono certo che un pubblico così spingerà le squadre a dare il massimo, e so che i nostri tifosi ci daranno come sempre una grossa mano, ormai è una vera e propria simbiosi tra squadra e tifosi che per noi è un'arma in più".

Sempre a due giorni dal match parla anche il libero Monica De Gennaro: "Giocare in un Palaverde strapieno sarà ancora una volta una grande emozione, si affronta la prima contro la seconda, due squadre che si conoscono e si rispettano, sarà un grande spettacolo per il pubblico e un bell'impegno per noi, ma ci siamo preparate bene per questo match contro un'avversaria fortissima. Siamo pronte a dare spettacolo e a giocare un'altra bella partita dopo quella con Scandicci di sabato, con l'aiuto del nostro pubblico che non ci lascia mai ed è sempre al nostro fianco potremo provare a portare a casa un'altra bella vittoria e dare continuità ai buoni risultati ottenuti finora, ma sappiamo che domenica sarà durissima".