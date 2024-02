Le pantere di Conegliano non smettono più di vincere: conquistata la Coppa Italia

E' una Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano che non vuole smettere di vincere e di fare razzia di trofei, almeno entro i confini nazionali. Nemmeno quando le cose sembrano mettersi tremendamente in salita. Già perchè oggi, nella finale della Coppa Italia, l'Allianz Vero Volley Milano si è dimostrata sfidante netta, mettendo seriamente in pericolo l'imbattibilità stagionale della squadra di Daniele Santarelli, ma ancora una volta, nei momenti più intricati, la sua forza è venuta fuori.

Il 3-2 ai danni di Egonu e compagni ha consentito alle pantere, un PalaTrieste colmo di gente e di entusiasmo, di conquistare il quinto alloro consecutivo nella competizione che assegna la coccarda tricolore, il sesto complessivo, che fa il paio con la Supercoppa vinta qualche mese fa a Livorno. Insomma, quella gialloblù è un'era non destinata a terminare tanto facilmente nè quest'anno nè quantomeno in quelli a venire.

Non ci sarà tempo per gioire molto: Wolosz e compagne già domani mattina presto dovranno imbarcarsi per Instanbul, dove martedì saranno di scena contro il VakifBank per il match di andata dei quarti di finale di Champions League. Un altro obbiettivo da perseguire con il massimo dell'impegno e della determinazione. Anche se giocoforza continua a riproporsi il tema della compressione del calendario, ma questo oramai non fa più notizia.

La partita

Il sestetto iniziale prevede Wolosz-Haak, Fahr-Lubian, Robinson Cook Plummer, libero Moki De Gennaro.

Le venete partono in maniera più convincente con il 10-6 firmato da Plummer e Lubian. La sfida è anche tra Haak ed Egonu: la svedese appare più lucida ed il vantaggio si dilata (13-7). Sul successivo allungo c'è lo zampino di Wolosz, MVP della finale, che si mette in proprio e sigla il 15-9. La difesa di Milano non riesce a controbattere agli attacchi di Haak, Cook e Lubian, con il risultato che la forbice aumenta ulteriormente (20-12). Mai dire mai: le rosa, con un 7-1 di parziale, rientrano in gioco (21-19), le pantere mantengono il sangue freddo e passano al comando con Cook (25-21).

Al rientro in campo si assiste ad un maggiore equilibrio tra le due squadre, rotto dalle iniziative di una Egonu che inizia a carburare (9-12). Risponde Fahr con il muro che riavvicina le pantere (14-15). Il sorpasso, ad opera di Haak, fa espolodere il pubblico di fede gialloblù (17-16), ma la Regina del Nord viene fermata a muro da Heyrman e le gerarchie si ribaltano nuovamente (20-22). Le rosa pervengono al pari con un errore al servizio delle pantere.

Terzo set e fuoriosa reazione di Conegliano, con Fahr, Plummer e Cook (6-1 e 10-4). La centrale bolzanina mura per il 17-10. Sembra tutto facile, ma Egonu quasi dimezza il distacco (20-16). Le pantere in attacco sbagliano poco o nulla e Haak mette in pratica al sicuro il risultato (23-18). Il colpo di Plummer vale il nuovo vantaggio gialloblù (25-18).

Milano non vuole lasciare alle rivali l'ennesimo titolo e parte all'attacco nella quarta frazione con i muri di Rettke e Folie (7-11). La neo entrata Lanier a sperare in una conclusione più rapida di questo ultimo atto (15-16), ma Egonu rispedisce le venete nuovamente a distanza di sicurezza (16-20). L'opposto azzurro infila l'ace del 17-22, mentre sarà il muro di Sylla a portare la sfida al tie break (19-25).

Che inizia a suon di botta e risposta tra le due contendenti, fino al break di Sylla, che vale il 4-6. Provvidenziale il contributo di Gennari che segna il pari (6-6), nel mezzo di un 4-0 di parziale che consente alle pantere di conquistare il cambio di campo (8-6). Si gioca sul filo del rasoio e ogni errore può costare caro: quello di Egonu significa 11-18. Malgrado gli sforzi delle ragazze di Gaspari il risultato con cambierà più e sarà ancora Conegliano a sollevare il trofeo per l'ennesima volta. A Milano restano solo i rimpianti.

Il tabellino

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-ALLIANZ MILANO 3-2

(25-21,22-25,25-18,19-25, 15-11)

Prosecco DOC Imoco: Wolosz, Haak 23, Plummer 13, Robinson Cook 13, Fahr 9, Lubian 9, Squarcini NE, De Gennaro, Gennari 2, De Kruijf 1, Bardaro, Lanier, Bugg ne, Piani , All. Santarelli.

Allianz: Daalderop 5, Bajema 3, Orro 1, Malual , Rettke 11, Heyrman 2, Castillo, Egonu 35, Prandi ne, Pusic ne, Candi, Folie 7, Cazaute , Sylla 10. All. Gaspari.

Arbitri: Piana e Cesare

Durata set: 26′,27′,260,27′,15′

Spettatori: 6.700 (sold out)

Note: Errori battuta Co 22,Mi 13; Aces: 0-1; Muri: 6-15; Errori attacco: 6-19

MVP: Wolosz

«Le nostre squadre venete femminili nei più praticati sport di squadra non finiscono mai di stupirci. Ed oggi è stata una domenica da incorniciare con ben due Coppe Italia conquistate dai team rosa del Veneto di pallavolo e pallacanestro. Mi congratulo e faccio i miei complimenti a tutte le atlete e alle società della Prosecco Doc Imoco Conegliano e della Famila Schio che si sono aggiudicate ancora una volta una Coppa Italia. Grazie ragazze, siete un vero orgoglio per tutto il Veneto». Con queste parole Luca Zaia, Presidente della Regione del Veneto, si è congratulato con le ragazze e la società della Prosecco Doc Imoco Conegliano che hanno conquistato la Coppa Italia di pallavolo femminile, sconfiggendo in finale la Vero Volley Milan, e con la Famila Schio, che ha vinto oggi la Coppa Italia di basket, battendo in finale un’altra squadra veneta, la Reyer Venezia.