Cittadella della Salute, rubati i fili di rame dai quadri elettrici

Sembra non esserci pace per il nuovo ospedale di Treviso, la Cittadella della Salute inaugurata lo scorso dicembre e ancora in attesa del trasferimento effettivo dei reparti dal Ca' Foncello. Dopo i recenti problemi di ricalibratura dell'impianto elettrico, scoperti durante i collaudi e oggi risolti, nelle ultime settimane è emerso anche un ingente furto ai danni del cantiere del nuovo polo sanitario.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", ad entrare in azione sarebbe stata la "banda del rame" che avrebbe fatto sparire cavi in rame e attrezzature elettriche dalla Cittadella. Non solo i cavi elettrici, quindi, ma anche circuiti e impianti elettrici per un bottino di diverse centinaia di euro. Una nuova tegola per l'azienda sanitaria trevigiana: l'ingresso dei primi pazienti era previsto per l'estate 2023 ma, a fine ottobre, non c'è ancora una data ufficiale per il trasferimento dei primi reparti dal Ca' Foncello (le chirurgie). Novembre dovrebbe comunque essere il mese del trasferimento dei primi pazienti nel blocco 29 della nuova struttura ospedaliera, costata più di 270 milioni di euro con 430 posti letto (di cui 66 in terapia intensiva) e 60mila metri quadri di superficie.