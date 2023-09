Prodotti naturali per 'purificarsi' dai vaccini Covid: finto medico segnalato ai Nas

Fabrizio Cappelletto è una vecchia conoscenza di "Striscia la notizia": il 65enne di Montebelluna era stato pizzicato nel 2018 per traffico di rifiuti tossico-nocivi e condannato per esercizio abusivo della professione medica. Non è finita qui però: il tg satirico di Canale 5 ha scoperto in questi giorni che oggi Cappelletto si spaccia, sotto falso nome, per medico e propone teorie complottiste sui vaccini Covid e sulla guerra in Ucraina.

Nel servizio di Moreno Morello si vedono due finte pazienti inviate da Striscia nell'ambulatorio di Cappelletto a Postioma con delle microcamere per riprenderlo: una delle donne confessa al finto medico di sentirsi da tempo sempre molto stanca. "Sono gli effetti del vaccino" risponde il 65enne che, come prova, preleva alla donna delle gocce di sangue con un test pungidito. Dopo aver analizzato il campione al microscopio, arriva la diagnosi: «Questo sangue non riesce a produrre ossigeno a causa del vaccino anti Covid». La cura proposta ai pazienti da Cappelletto consisteva in una serie di prodotti naturali dal costo di oltre 500 euro. Non solo, a molti clienti Cappelletto aveva detto che un lotto di vaccini anti-Covid conteneva l'informazione per l'attivazione di problemi onclogici. Il caso non è sfuggito all'attenzione dell'Ordine dei medici di Treviso che ha subito segnalato l'accaduto ai carabinieri del Nas. Non è escluso che l'Ordine possa in futuro costituirsi parte civile in un eventuale nuovo processo a carico del 65enne.