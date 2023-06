Treviso Basket saluta Adrian Banks: il giocatore diventa free agent

La prima vera notizia di mercato in casa Treviso Basket è l’addio di Adrian Banks, che lascia il club dopo una sola stagione. Il nativo di Memphis è stato il principale protagonista della salvezza conquistata dalla squadra sul campo, tenendo una media di oltre 16 punti a partita e risultando un fattore nell’ultimo match casalingo contro la Virtus Bologna. Nonostante l’indiscusso valore del giocatore, la carta d’identità - Banks è un classe 1986 - e la condizione fisica altalenante hanno probabilmente giocato un ruolo decisivo nella scelta di TVB di non proseguire con l’ex Brindisi.

Il giocatore non ha preso bene la notizia dell’addio, commentando la vicenda con una storia Instagram: «Sono loro che hanno deciso di terminare il mio contratto, per favore non chiedetemi spiegazioni». Eppure, nella conferenza stampa di presentazione di Vitucci e Giofrè si era intuito che Banks non sarebbe stato nei piani per la prossima stagione. Lo stesso Vitucci, che ha allenato Banks in Puglia dal 2018 al 2020, aveva glissato alla domanda che gli era stata posta sulla guardia: «Per certe decisioni bisogna che ci sia una perfetta sincronia tra la parte tecnica, sportiva e il club. Se non siamo d’accordo meglio lasciare stare».

Banks è ora libero di trovare un’altra collocazione, per Treviso si apre invece una nuova pagina.