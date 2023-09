Inizia il campionato di TVB, Vitucci: «Pronti per dare il massimo»

Adesso si fa sul serio. Dopo un mese di tornei e amichevoli, Treviso Basket è pronta per l’avvio del campionato di Serie A 2023/2024. La sfida che attende i ragazzi di coach Frank Vitucci è stimolante per definizione, dato che l’avversario sarà la squadra campione d’Italia in carica: l’Olimpia Milano. Treviso si presenta al completo, avendo recuperato anche il lungo Gora Camara.

«È un banco di prova molto duro, ma nel contempo stimolante. Già l’esordio di campionato è certamente atteso e fonte di motivazione per una squadra nuova come la nostra, farlo contro i migliori darà una carica in più per stimolare il gruppo a dare il massimo. Mi aspetto che i miei giocatori interpretino la partita con grande energia, con dedizione e tanta voglia di far vedere le nostre qualità. Sappiamo che c’è un gap tecnico e fisico contro una formazione come Milano e non potrebbe essere diversamente visti gli obiettivi, il budget e la struttura degli avversari, una vera corazzata», ha commentato Frank Vitucci.

Sulla stessa lunghezza d’onda il capitano della Nutribullet, Alessandro Zanelli: «Andiamo a Milano consapevoli della forza dell’avversaria, ma con l’intento di fare la nostra partita, al di là del blasone degli avversari». Il primo match casalingo sarà invece sabato prossimo, 7 ottobre, ore 20:30 contro la Germani Brescia.