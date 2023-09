TVB, la preseason continua: nel weekend il Torneo Brusinelli di Trento

Treviso Basket si prepara ad affrontare un altro test di precampionato. Dopo il secondo posto al Torneo del Cavallino e la vittoria del Memorial Paronetto contro la Vanoli Cremona per 87-79, la squadra di Vitucci è attesa dal Torneo Brusinelli di Trento. Sabato 16 settembre, alle ore 17:30, TVB sfiderà la Germani Brescia in semifinale. In caso di vittoria, Zanelli e compagni se la vedranno con la vincente dell’accoppiamento tra i “padroni di casa” dell’Aquila Basket Trento e la Reggiana.

Nel mentre continuano le iniziative sul territorio con sponsor e tifosi. Lo scorso martedì 12 settembre, alla Loggia dei Cavalieri, è stata presentata la partnership tra Treviso Basket e CentroMarca Banca. «Legare il marchio di CentroMarca Banca a quello di Treviso Basket per le prossime due stagioni sportive è ben oltre un motivo di orgoglio. Il nostro è un investimento nella formazione e nello sviluppo di giovani talenti sportivi come Leonardo Faggian, Davide Torresani e Francesco Scandiuzzi, che sono cresciuti nel settore giovanile di questa società e hanno già avuto l’opportunità di fare il loro ingresso in prima squadra», ha dichiarato il presidente di CentroMarca Banca, Tiziano Cenedese, durante la presentazione.

Il giorno seguente, mercoledì 13 settembre, si è tenuto il secondo appuntamento di “Un aperitivo con” presso il Crich Corner di Via Barberia con Alessandro Zanelli, D’Angelo Harrison e Ky Bowman. Il prossimo evento sarà il 26 settembre alle ore 12.