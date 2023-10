Treviso stecca l’esordio casalingo: Brescia vince di 28 punti

Esordio amaro. La Nutribullet Treviso Basket cede nettamente 71-99 in casa contro la Germani Brescia, che infligge la seconda sconfitta in altrettante partite ai ragazzi di coach Vitucci. Un match, altalenante e caratterizzata da parziali e contro break nel primo tempo, ha preso i binari degli ospiti nel terzo quarto, in cui Treviso ha subito ben 28 punti lasciando intravedere delle lacune difensive significative. Al contempo, l’attacco della Nutribullet, che si era rivelato nel complesso concreto nei primi venti minuti, si è arenato su isolamenti inefficaci che non hanno prodotto risultati e hanno consentito a Brescia di scavare il solco decisivo. Gli ospiti hanno giocato in modo più corale (19 assist contro gli 11 di TVB), beneficiando dell’incredibile vena realizzativa dall’arco (12/17, 71%) e della supremazia fisica di Miro Bilan, autore di 17 punti e 9 rimbalzi. Sono ben sei gli uomini in doppia cifra per Brescia, mentre per Treviso non resta che mettersi al lavoro in vista della prossima difficile sfida sul campo del Banco di Sardegna Sassari.

CRONACA Vitucci schiera in quintetto Booker, Harrison, Allen, Young e Paulicap. Inizio ad alto ritmo: Allen realizza cinque punti in fila, Brescia prende scia con le triple di Petrucelli e Christon. Treviso perde due possessi consecutivi ma la Germani non ne approfitta e soffre la difesa dei padroni di casa. Bilan fa sentire i suoi centimetri sotto canestro, Treviso subisce un break di 8-0 e Vitucci chiama time-out. Brescia doppia TVB e allunga il parziale (10-0). Harrison interrompe l’emorragia offensiva della Nutribullet, che durava da 4 minuti. Massinburg fa male dall’arco, il suo canestro chiude il primo quarto sul 15-24 per Brescia.

Treviso approccia male il secondo periodo: palla persa e contropiede subito. Zanelli e Bowman firmano il 6-0 dalla lunga distanza, la reazione della Nutribullet suggerisce a Magro di optare per il time-out. Treviso torna ufficialmente a contatto (-1) allungando il parziale (10-0) con Paulicap e Bowman. L’ex Warriors non si ferma: altra tripla che vale il pareggio e la doppia cifra. Faggian ai liberi e il gioco da tre punti di Paulicap spingono TVB sul +5. Arriva immediatamente la reazione degli ospiti con il contro break di 7-0: 33-35 Germani. Massinburg va ancora a bersaglio dall’arco, Burnell realizza un gioco da tre punti, Germani sul +10 con un parziale di 15-0. Mezzanotte con una tripla spezza il break degli ospiti, l’ex Brindisi si ripete l’azione seguente. Si va all’intervallo sul 39-46 per gli ospiti.

Brescia subito sugli scudi in questo secondo tempo: 4-0 propiziato da Bilan. Gli ospiti conducono sul +15 dopo la tripla di John Petrucelli, per Treviso la situazione si sta facendo pesante e Vitucci chiama time-out. La reazione dei padroni di casa non arriva, la Germani allunga sul +19 grazie alle triple di uno scatenato Amedeo Della Valle. A dieci minuti dalla fine Brescia è avanti 58-74.

L’inerzia si conferma dalla parte di Brescia, che allunga sul +20 e limita nel migliore dei modi le timide iniziative di rimonta trevigiane. La tripla di Petrucelli vale il +23 e inaugura di fatto il garbage time a cinque minuti dalla fine. La sconfitta si trasforma in débâcle per Treviso, con Brescia che finale tocca addirittura il +33 e vince 71-99.

MARCATORI

Nutribullet Treviso Basket: Bowman 17, Allen 11, Paulicap 11, Mezzanotte 9

Germani Brescia: Petrucelli 18, Bilan 17, Della Valle 15, Christon 15

PAGELLE

Nutribullet Treviso Basket

Deishuan Booker 4 Semaj Christon lo porta a spasso per tutta la partita. Non va meglio sul versante offensivo: interrompe spesso il palleggio e viene contenuto agilmente dalla difesa di Brescia.

James Young 4 Netto passo indietro rispetto alla trasferta di Milano, in cui era stato uno dei migliori. Secondo peggiore della squadra per plus minus (-26)

D’Angelo Harrison 5 Farraginoso in alcune situazioni, ci prova poco e male da tre (0/2). Applicazione difensiva da rivedere

Gora Camara 4.5 Vitucci lo manda in campo anzitempo per i falli di Paulicap, ma la mossa di sfruttare la sua stazza in marcatura su Bilan non paga. Poco lucido in un paio di situazioni, vedasi la stoppata a fallo già fischiato che regala il canestro automatico alla Germani.

Ky Bowman 6.5 Il più concreto offensivamente, si costruisce buoni tiri dal palleggio separandosi bene dal difensore. Come sesto uomo sembra funzionare, ma devono salire di livello i suoi compagni. Da limare il dato sulle palle perse (3).

Pauly Paulicap 6 Doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi (la seconda consecutiva) ma anche una prevedibile difficoltà a marcare Miro Bilan, dimostrata dalla non ottimale gestione dei falli. Nel complesso è comunque uno dei migliori nel blackout trevigiano.

Terry Allen 4.5 Parte bene con 5 punti consecutivi, poi cala. Difensivamente poco solido, in particolare nel pitturato.

Alessandro Zanelli 5 Entra nel secondo quarto e prova a suonare la carica con una tripla che vale il 6-0 di parziale, ma poi si spegne come il resto dei suoi compagni.

Leonardo Faggian 5 Lo si vede poco nei 15 minuti in cui è in campo, se non nell’occasione in cui è bravo a guadagnare un antisportivo mentre è in transizione.

Andrea Mezzanotte 6 Buon contributo in uscita dalla panchina, in particolare con quelle due triple consecutive nel finale di secondo quarto che danno una scossa alla squadra nel momento in cui Brescia aveva un parziale aperto di 15-0.

David Torresani S.V. Primi due punti in Serie A nel garbage time