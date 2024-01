Volley A1 femminile, Conegliano soffre anche a Roma ma esce vincitrice

Sembra il solito ritornello, ma assolutamente corrispondente alla verità. Il girone di ritorno è un altro campionato e anche la Prosecco Doc Imoco Conegliano lo sta sperimentando sulla propria pelle, tant'è che anche a Roma ha dovuto soffrire prima di poter esultare. Per le pantere, che evidentemente iniziano ad accusare un po' di stanchezza, è il secondo 3-2 consecutivo dopo quello imposto a Chieri, con l'Allianz Vero Volley Milano che può accorciare ancora il divario dalla vetta qualora facesse suo lo scontro, tutt'altro che facile, contro l'ostica formazione piemontese.

E' stata un'altra battaglia, con la squadra di Cuccarini, determinata a restare in zona playoff, volitiva che ha messo in difficoltà le campionesse in carica grazie alla grande intensità messa in campo davanti ai 3500 del PalaTiziano (spaziali le prove di Bici e Rivero, rispettivamente 24 e 20 punti); la reazione di De Gennaro (MVP anche oggi) e compagne nel terzo e nel quarto set è stata veeemente e sufficiente per portare a casa l'ennesima vittoria di questa stagione.

Sarà indispensabile serrare le fila e concentrarsi sul prossimo match, da dentro e fuori, che si giocherà al PalaVerde mercoledì sera. Contro Il Bisonte Firenze c'è in gioco la partecipazione alla final four di Coppa Italia e sarà indispensabile vincere e possibilmente tornare a convincere.

La partita

Santarelli, che ha dovuto rinunciare a Fahr e Cook, rimaste a casa a scopo precauzionale, schiera Wolosz in regia, Haak e Lanier schiacciatrici, centrali le azzurre Fahr-Lubian, libero De Gennaro.

Roma, come suggerisce il simbolo stesso, è una lupa affamata e parte a razzo. L'8-4 e il 16-8 la dice lunga sull'entusiasmo di questa squadra, trascinata da Bici (8 punti e 80% in attacco). Anche Bechis, da buona ex, non vuole sfigurare e porta la sua squadra sul 21-13. Le pantere ci provano con Haak (con 28 punti complessivi sarà ancora una sorta di salvatrice della patria), nin basta. Le giallorosse vincono il primo set 25-21.

Conegliano, chiamata a reagire, "bussa" con Haak e De Kruijf (3-7), Melli sull'altro fronte prova a fare la voce grossa, ma le pantere controllano bene la reazione delle giallorosse, chiudendo con Gennari, Lubian e la stessa Haak (23-25).

Si riparte con uno scambio di colpi pressochè costante e continuo. Lanier e Lubian chiamano, Bici e Rivero rispondono a tono. Ne deriva un punto a punto che porta il terzo set ai vantaggi, risolti dalle padrone di casa sul 26-24.

Le panrere non ne vogliono sapere di perdere e con Haak si portano sullo 0-5 in avvio di quarto set. Roma accorcia (12-15), poi a fare la differenza è De Gennaro con le sue difese prodigiose, che fanno da spartiaque a questo parziale. Lanier cresce esponenzialmente e mette la partita in discesa; chiude Haak per il 18-25 che significa tie break.

Stesso copione nel set aggiuntivo, nel quale le gialloblù si portano sullo 0-5 grazie ad Haak. Lanier conquista il cambio di campo (1-8), e il successivo muro di Wolosz segna il passo (1-9). Non c'è più gara e Conegliano chiude sul 4-15 ancora con Haak.

Il tabellino

AEROITALIA ROMA-PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 2-3

(25-21,23-25,26-24,18-25,4-15)

Aeroitalia: Bici 24, Madan 1, Bechis 3, Rivero 20, Ciarrocchi ne, Ferrara ne, Rucli 3, Valoppi, Correa 4, Melli 15, Schwan 2, Muzi. All. Cuccarini

Prosecco DOC Imoco: Wolosz 4, Haak 28, Lanier 16, Squarcini ne Lubian 16, De Kruijf 11, De Gennaro, Gennari 11, Bardaro , Piani , Bugg 1 Plummer. All.Santarelli

Arbitri: Gaetano e Cappello

Durata set:26′,28′,31′,29′,11

Spettatori: 3.500 (sold out)

Note: Errori battuta Co 17, Ro 14; Aces 10-6 ; Muri: 7-4 ; Errori attacco:7 5-

MVP: De Gennaro