Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra mercatini natalizi, degustazioni di radicchio e mostre d'arte

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- Apriamo da Treviso con la Loggia Incantata (con una versione inedita della fabbrica dei doni di Babbo Natale animata da renne, folletti e personaggi fantastici) e della grande installazione luminosa in Piazza Santa Maria dei Battuti, il tutto all'interno della manifestazione diffusa di "Natale Incantato 2023". Spazio poi al Trenino Green Christmas (che da Piazza dei Signori girerà per la città in un magico percorso lungo le vie e le piazze del centro storico) e a Babbo Natale che sarà a disposizione per le foto con grandi e piccini. Non mancheranno poi i concerti, gli spettacoli di giocoleria, “Treviso On Ice”, la grande pista di pattinaggio di Piazza Borsa, e persino la X-Mas Run (la corsa dei Babbi Natale).

- A Roncade, invece, presso l'Arsenale continuano le attività di Treviso Wonderland, il primo parco tematico dedicato al Natale, al coperto e riscaldato, su una superficie di diecimila metri quadri allestita in clima “Jingle Bells”. Le sale riservate ai negozi diventano spazi di intrattenimento, le grandi aree interne cortili con food truck e ci sono anche una zona dove ballare ed un luna park. In città inizia poi "La Grotta della Cometa", mostra di presepi dall'Italia e dal mondo, mentre domenica torna la Mostra mercato dell'artigianato natalizio.

- A Montebelluna continua il calendario di eventi del "Natale a Montebelluna 2023" che questo weekend prevede il Mercatino del Vintage e dell’Antiquariato, il Villaggio di Natale con Babbo Natale, la pista da ghiaccio, l'animazione per i più piccoli, laboratori e concerti.

- Lo stesso dicasi per Casier per gli eventi della rassegna "Festa di Natale 2023".

- Anche a Silea ci sono tanti eventi natalizi, in questo caso legati alla rassegna "Natale d’in-canto", così come al Centro Emisfero arriverà Babbo Natale e ci sarà uno spettacolo da non perdere come "Luke - The Magic Christmas Bubbles" con la magia delle bolle di sapone.

- A Susegana spazio al 1° Mercatino di Natale a Collalto. Saranno presenti più di 35 espositori che con le loro creazioni artigianali ed hobbistiche offriranno tante idee regalo e decorazioni per le feste.

- A Motta di Livenza domenica c'è il Mercatino di Natale.

- A Castelfranco Veneto occhio alla Festa del Radicchio variegato di Castelfranco IGP 2023 con tanto di degustazioni.

- Alla Pro Loco di Mogliano Veneto c'è invece la 38^ edizione della Mostra del radicchio rosso e dei prodotti tipici regionali.

- A Villorba torna Merry Fabrica 2023, due giornate di shopping, workshop, mostre, musica, street food e tanta creatività. Presente anche "Vino mercato - Edizione Natale", una giornata alla scoperta dei vini di oltre 20 cantine italiane e internazionali tra degustazioni, esclusive masterclass e corner dedicati alle cantine.

- A Morgano, invece, domenica torna il tradizionale "Mercatino di Natale a Badoere", più di cento artigiani con le loro bellissime creazioni fatte a mano esporranno i loro prodotti in tutta la piazza.

- Infine, a Godega di Sant'Urbano è l'ora del Mercatino dell'Antiquariato e del collezionismo.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso a tema teatrale c'è la rassegna "Una fetta di teatro" de Gli Alcuni che come ultimo spettacolo in cartellone porta in scena "Il viaggio di Tartaruga tranquilla piepesante". Segnaliamo poi il concerto "Simpaticamente Natale" al Teatro Aurora, Treviso Suona Jazz Festival - Speciale Natale alla Chiesa di Santa Caterina e a San Francesco la musica de il “Vespro della Beata Vergine” di Monteverdi.

- Ad Arcade c'è lo spettacolo "In 3 sotto il letto", commedia brillante al Piccolo Teatro.

- A Mareno di Piave Rosita Kèss presenta l'album Vèlèma al Corner Live.

- A Gaiarine ecco La Mia Terra Band in concerto...aspettando il Natale.

- A Villorba in programma c'è il concerto "Natale in armonia" oltre al Workshop di ceramica.

- A Caerano in concerto la musica inedita di The Sponges & mr Shut.

- Infine, per gli amanti di escursioni e passeggiate proponiamo: "Le dolci colline di Premaor e pranzo di fine anno" a Miane.

MOSTRE

- A Treviso da non perdere sono la mostra “Divine. Ritratto d'attrici dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica 1932-2018" al Museo Bailo e la mostra personale di Manuel Giacometti Art - 15° Anniversario a Villa Manfrin in via di conclusione. Attenzione poi anche all'esposizione (che volge al termine) “Scorci di Città: Treviso” del Foto Archivio Storico Trevigiano (FAST) per offrire alla comunità uno sguardo originale sugli albori della fotografia e sulle trasformazioni urbanistiche, sociali ed economiche che hanno determinato l’evoluzione della città. Infine, in Borgo Mazzini non perdetevi il presepe dell'ISRAA, così come l'esposizione "Oltre la forma" all'Associazione Culturale Lazzari e alla Galleria delle Prigioni la mostra “Give peace a chance”.

- Ad Asolo spazio alla mostra collettiva "Intimità estetica, una ricerca condivisa".

- A Moriago della Battaglia "Tra terra e cielo", mostra diffusa di sculture all'aperto di Bruno Lucchi.

- A Villa Ancilotto di Crocetta del Montello ecco la mostra “Toni Piccolotto – La natura nella pittura figurativa veneta del Novecento”.

- A San Zenone degli Ezzelini in programma c'è la mostra "Art Inclusive" che pone l’arte come mezzo di espressione, ma anche come veicolo di inclusione sociale.

- A Oderzo termina "La magia del colore", mostra personale di Silvia Maso.

- Al Brolo di Mogliano Veneto non perdete la mostra “Libertà o Morte. Pirasesi>Vedova" che intende proporre una riflessione sul continuum creato da due illustri e affermati Maestri veneziani dell’arte incisa.

- A Vittorio Veneto continua la mostra “Feliz Navidad! I personaggi del Presepe di Arcadio Lobato e dei suoi alunni di Sarmede”.

- Infine, a Roncade continua la mostra "Estremità" di Vanilla Ragana.