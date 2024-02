Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra sagre, sfilate allegoriche e atmosfere gotiche

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Santa Lucia di Piave c'è la fiera "Gothika" con la sua VII edizione nella quale gli amanti del settore arriveranno da tutto il Paese e dall'estero per immergersi per due giorni nell'oscurità più bella, quella dello stile di vita alternativo Gothic e Steampunk.

- A Casier termina la 37^ Festa del radicchio rosso tardivo di Dosson con tanto di stand gastronomico.

- A San Biagio di Callalta termina la Sagra del Patrono San Biasio con stand gastronomico (specialità trippa), musica corale e momenti religiosi.

- A Guizza di San Polo di Piave ecco invece la 101^ Festa della Madonna di Lourdes con stand gastronomico e lotteria.

- A Cessalto segnatevi la 38° Festa di San Valentino con stand gastronomico di carne e pesce, musica e balli.

- A Vazzola sabato spazio alla "Cena del galletto" al Centro Vicinalis con tanto di musica e balli.

- Domenica in centro ad Asolo, invece, torna il consueto Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo.

- Infine, a tema Carnevale e sfilate allegoriche dei carri, segnaliamo per sabato gli appuntamenti di Susegana, Maserada e Zenson di Piave, mentre per domenica ecco Roncade e Vittorio Veneto. E ancora, attenti anche all'arrivo del coniglietto Bing all'Emisfero di Silea.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso, per i bambini e le famiglie, c'è la rassegna di spettacoli "Una fetta di teatro", mentre al Teatro Comunale arriva la "Tosca" per il centenario pucciniano. Pergli amanti della musica, invece, occhio ad "Omaggio a Ennio Morricone" quale concerto-racconto a San Teonisto, mentre a tema cucina c'è il corso "Cucina Shojin vegana". Infine, per gli artisti ecco l'appuntamento con il "Workshop di acquerello" con Laura Sarra.

- A Zero Branco, per tutte le famiglie, arriva il teatro di Carnevale con "Josefito street clown show" e "Trop Secret Show".

- A Tema escursioni, invece, ecco "Susegana e il Col della Tombola tra storia e natura" e "I colli di Castello Roganzuolo e visita alla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo".

MOSTRE

- A Treviso continua la mostra "Our Wonderful Country! Vacanze italiane" alla Collezione Salce. Attenzione poi anche all'esposizione "Oltre la forma" all'Associazione Culturale Lazzari, mentre finisce la mostra "Finestre in Val del Biois - Enzo Demattè. Note, racconti, poesia" in Fondazione Benetton.

- A Villorba apre la mostra “Allegory of Caritas (An Act of Love)” di Jan Fabre alla 21Gallery.

- A Conegliano, a Palazzo Sarcinelli, c'è la mostra "Giorgio De Chirico. Metafisica continua" e anche l'esposizione “Nacqui per vivere. Vissi per morire. Il mondo riflesso nelle opere di Luigino Ostet”.

- A Moriago della Battaglia, alla Casa del Musichiere, c'è "Scintille d'infinito" quale mostra di Tobia Ravà.

- A Sernaglia della Battaglia continua la mostra “di Terra, di Acqua, di Cielo - I Palù del Quartier del Piave ed altre zone umide in Veneto”.

- Al Brolo di Mogliano Veneto non perdete la mostra “Libertà o Morte. Pirasesi>Vedova" che intende proporre una riflessione sul continuum creato da due illustri e affermati Maestri veneziani dell’arte incisa.

- A Cavaso del Tomba occhio a "Memento", mostra di opere in ceramica per guardarsi dentro.

- A Monastier spazio alla mostra "Riflessi del Passato e Visioni del Presente".

- A Motta di Livenza termina la mostra d'arte "Immagine e mistero, continuità nella tradizione".

- A San Pietro di Feletto spazio a "Da un’altezza nuova…", mostra fotografica di Arcangelo Piai.

- Ad Asolo ecco "Percorsi", mostra commemorativa personale di Maria Rosa Franzin.

- Infine, a Roncade ecco "America Dejavu", mostra di Lorenzo Speranzin.