Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra sagre, Suoni di Marca e Restival

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Treviso continua la kermesse di Suoni di Marca sulle Mura di Treviso, festival che da oltre trent’anni impreziosisce l’estate trevigiana con grandi concerti, un ricco percorso del gusto e la mostra-mercato. In line-up Nobraino, la Paolo Belli Big Band ed i Jalisse. Per gli amanti delle sagre, invece, non mancate all'Antica Sagra di Sant'Anna a Monigo con l'immancabile stand gastronomico, la musica live (anche country), le orchestre e i balli lisci.

- A Casale sul Sile termina il Restival 2023 con 5000 metri quadri di puro divertimento, musica e live show, gastronomia e street food, oltre ad espositori e artigiani.

- A Gaiarine c'è il Buffalo Food Festival tra street food, cocktail e birre.

- A Volpago del Montello arriva "Cavalli in Villa" con la 5ª tappa nella settecentesca Villa Spineda.

- A Revine Lago termina "Girini", il Lago Film Fest a misura di bambini. In programma laboratori, workshop, performance, proiezioni di corti in competizione, focus speciali in collaborazione con altri enti e manifestazioni.

- Ad Asolo, nel Cortile del Castello, torna poi il campione del mondo di poetry slam, Lorenzo Maragoni con “Grandi numeri”, in prima regionale uno spettacolo sui big data.

- A San Pietro di Feletto va in scena la "Festa d'estate" con un fornito stand gastronomico ed il 6° Raduno d'auto d'epoca e sportive.

- A Sant'Alberto di Zero Branco attenzione alla 49^ Sagra Paesana con stand gastronomico, dj set, orchestra, torneo di calcio balilla e di scopa all'asso.

- A Rovarè di San Biagio di Callalta non mancate ai "Festeggiamenti di San Lorenzo" con il classico stand enogastronomico, la musica live, le orchestre, i balli ed il luna park.

- A Moriago della Battaglia c'è la 37^ Festa della patata con stand gastronomico, mostra della patata, musica live e concerti.

- Infine, ad Asolo domenica torna il consueto Mercatino dell'antiquariato e collezionismo.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso segnatevi la rassegna "Estate incantata 2023" con l'appuntamento del "Cinema all'aperto" che in Piazza Rinaldi vedrà proiettato il film "Il Grande Giorno" di Massimo Venier.

- A San Zenone degli Ezzelini, a Villa Albrizzi Marini, Lisbona aprirà il dj set di Samuel.

- Al Corner Live di Mareno di Piave non perdetevi la musica di Willy Mazzer e Carlo De Bei.

- Infine, per gli amanti delle escursioni e delle visite guidate vi proponiamo:

MOSTRE

- A Treviso, alle Gallerie delle Prigioni, c'è la mostra "La guerra è finita! La pace non è ancora iniziata". Al Museo Luigi Bailo continua poi la mostra "I Capolavori" di Arturo Martini, la più ampia, completa e ricca esposizione che è stata mai dedicata allo scultore trevigiano dai tempi della storica mostra del 1967, curata da Giuseppe Mazzotti. E ancora, alla Pizzeria Sant'Agostino ecco la mostra collettiva di pittura “Rinascere”. Infine, prestate attenzione anche all'esposizione "Metamorfosi" (che volge al termine) con le opere di Alessandro Murer e Francesco Stefan.

- A Valdobbiadene c'è la mostra "Scuola delle Erbe" che prende spunto dall’erbario di 116 piante raccolte nel territorio del Cartizze.

- A Vittorio Veneto spazio alla mostra "Poppi Ranchetti. Il pieno e il vuoto".

- A Crocetta del Montello si avvia al termine la mostra fotografica “Sguardi dall’Ethiopia” di Federico Manoni.

- A Villorba spazio a "United Intermural Artists", la più grande mostra in Italia dedicata da una galleria privata (21Gallery) all’intermural art statunitense.

- Infine, a Roncade ecco la mostra "Segni plastici" di Valerio Pazzaia.