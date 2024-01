Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra radicchio, vino e mostre d'arte

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- Apriamo da Treviso con il Treviso Slow Wine 2024 - 9^ edizione nel quale oltre 80 produttori vinicoli segnalati nell'edizione 2024 della Guida Slow Wine presenteranno le proprie etichette dal Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Slovenia.

- A Zero Branco, invece, è tutto pronto per la 30^ Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP Tardivo che presenta degustazioni, serate danzanti e laboratori per bambini.

- Torna poi domenica a Godega di Sant'Urbano il tradizionale Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo.

- Infine, a tema Carnevale e sfilate allegoriche dei carri, segnaliamo per sabato gli appuntamenti di Pieve del Grappa (ore 14.30) ed Istrana (17.30), mentre domenica ecco Godega, Tarzo, Vedelago e Volpago del Montello (tutti alle 14.30).

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso, per i bambini e le famiglie, c'è la rassegna di spettacoli "Una fetta di teatro". Per i più grandi, invece, appuntamento al Botegon con "Domenica Italiana 2024 - Dj Set in Osteria".

- A Gairine appuntamento teatrale con "Popcorn a teatro - Il Decamerone 3 novelle in musica".

- Ad Asolo, al Teatro Duse, spazio alla rassegna "Che ne sarà del Teatro dopo di me?" con lo spettacolo "Boston Marriage".

- Al Corner Live di Mareno di Piave ecco il live rock e blues con Arianna Antinori.

- A Roncade va in scena il Campionato provinciale di dama italiana.

- A San Biagio di Callalta spazio a "Tredici madri, clan delle origini: percorso sciamanico al femminile", un percorso di evoluzione e conoscenza interiore al femminile.

- A Tema escursioni, invece, ecco: ad Asolo "Passeggiata tra boschi e sorgenti" e a Vidor "Le incantevoli colline".

MOSTRE

- A Treviso continua la mostra "Our Wonderful Country! Vacanze italiane" alla Collezione Salce, così come “Scorci di Città: Treviso”, mostra del Foto Archivio Storico Trevigiano. Attenzione poi anche all'esposizione "Oltre la forma" all'Associazione Culturale Lazzari e alla mostra collettiva "Looking 4 myself" a Palazzo dei Trecento. Negli Spazi Bomben, invece, segnatevi la mostra "Finestre in Val del Biois - Enzo Demattè. Note, racconti, poesia".

- A Conegliano, a Palazzo Sarcinelli, c'è la mostra "Giorgio De Chirico. Metafisica continua".

- A Segusino continua la mostra del "Presepio Artistico di Segusino - ...e Noi?!...800 anni da quella volta".

- A Moriago della Battaglia ci sono "Tra terra e cielo", mostra diffusa di sculture all'aperto di Bruno Lucchi (che volge al termine) e "Palcoscenico Privato" quale mostra di Savina Capecci alla Casa del Musichiere.

- Al Brolo di Mogliano Veneto non perdete la mostra “Libertà o Morte. Pirasesi>Vedova" che intende proporre una riflessione sul continuum creato da due illustri e affermati Maestri veneziani dell’arte incisa.

- A Vittorio Veneto continua la mostra “Feliz Navidad! I personaggi del Presepe di Arcadio Lobato e dei suoi alunni di Sarmede”.

- A Cavaso del Tomba occhio a "Memento", mostra di opere in ceramica per guardarsi dentro.

- A Motta di Livenza segnate in calendario la mostra d'arte "Immagine e mistero, continuità nella tradizione".

- Infine, a Roncade ecco "America Dejavu", mostra di Lorenzo Speranzin, mentre termina "La Grotta della Cometa", mostra di presepi dall'Italia e dal mondo.