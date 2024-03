Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend di Pasqua

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Borso del Grappa nel fine settimana va in scena il 38° Trofeo Montegrappa, l’evento che ogni anno raduna il gotha mondiale del parapendio e del deltaplano.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso la domenica a pranzo c'è "Pasqua 2024" alla Trattoria Hesperia.

- A tema escursioni, invece, ecco a Treviso "Natura in città: trekking urbano", ad Asolo "Il giardino segreto di Freya Stark" e a Caerano "Passeggiata tra uliveti e boschi".

MOSTRE

- A Treviso continuano la mostra "Our Wonderful Country! Vacanze italiane" e “Futurismo di carta - Immaginare l’universo con l’arte della pubblicità” alla Collezione Salce. Presenti poi anche la mostra "Happy Ending" di Treviso Ricerca Arte alla Galleria l'Elefante, la mostra "Alchimia della materia" alla Associazione Culturale Lazzari, l'esposizione "Out of Place. Arte e storie dai campi rifugiati nel mondo" alle Gallerie delle Prigioni, "Ombre nel tempo" con la pittura di Ezio Ciprian a Ca' dei Carraresi e anche "Artisti per i Diritti Umani - Basta massacri in Palestina e nel mondo" al circolo culturale OMC.

- A Vittorio Veneto, in Galleria Civica, c'è la mostra personale "Il segno" di Luigi Marcon, mentre a Palazzo Todesco non perdetevi la mostra "The world we live in" con le fotografie di Fabio Bucciarelli.

- A Sernaglia della Battaglia continua la mostra “di Terra, di Acqua, di Cielo - I Palù del Quartier del Piave ed altre zone umide in Veneto”.

- A Pieve di Soligo continua la mostra fotografica "Cats in Venice". Una galleria di foto, tutte rigorosamente in bianco e nero, che ritraggono tutta la poesia dei gatti veneziani, immortalati nella loro vita quotidiana nella città più bella del mondo.

- A Roncade ecco la mostra "Tabula" di Paolo Loschi.

- Al CFP di Fonte torna con la sua 2^ edizione la mostra solidale “Frutto della terra e del lavoro dell’uomo”.

- Ad Asolo continua invece "Scene di natura…divina", mostra in due atti di Gigliola Bessega.

- Infine, a San Pietro di Feletto termina "Da un’altezza nuova…", mostra fotografica di Arcangelo Piai.