Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra sagre, jazz e mostre d'arte

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Ponzano Veneto torna la Sagra del Riso 2023 con un fornitissimo stand gastronomico, l'Area Giovani, la pesca di beneficenza ed il luna park.

- Ad Altivole continua la Tradizionale Sagra d'Agosto tra musica, tradizione e quattordici serate da passare in compagnia all'interno dello stand gastronomico.

- A Signoressa di Trevignano termina la Tradizionale Festa Alpina d'Agosto con un fornitissimo stand gastronomico.

- A Giavera del Montello volge al termine la Sagra di Cusignana con stand gastronomico, musica live, dj set, balli, pesca e lotteria, oltre al luna park.

- A Camino di Oderzo segnatevi la Sagra di San Bartolomeo con stand gastronomico, musica live, karaoke e dj set.

- Non perdetevi poi "Montello è Jazz - 1^ Edizione", nuovo appuntamento estivo tra musica, natura e territorio che aprirà sabato a Villa Correr Pisani di Montebelluna e poi domenica a Villa Wassermann di Giavera del Montello.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso, all'Ippodromo, sabato tornano le corse di trotto serali. In centro città, invece spazio alla rassegna "Cinema all'aperto" in Piazza Rinaldi con la pellicola "Everything Everywhere All at Once". E ancora, al Parco degli Alberi Parlanti spazio alla rassegna "Un posto all’ombra" con lo spettacolo "I tre porcellini di pian del porco".

- Ad Asolo, nel verde di BoscAsolo, per la rassegna "Centorizzonti estate 2023 - Accadono sortilegi & sogni ragazzini" c'è “Andante” con la compagnia teatrale Faber Teater.

- Per gli amanti di escursioni e passeggiate proponiamo: "Treviso meta d’artisti" quale visite guidata in centro storico al capoluogo; "Villa Tiepolo Passi sotto le stelle" a Carbonera e "Secret Tour®: Castelbrando sotto le stelle" a Cison di Valmarino, oltre a "Visita al casone contadino e cena rustica d'estate" a Oderzo.

MOSTRE

- A Treviso, alle Gallerie delle Prigioni, c'è la mostra "La guerra è finita! La pace non è ancora iniziata". Al Museo Luigi Bailo continua poi la mostra "I Capolavori" di Arturo Martini, la più ampia, completa e ricca esposizione che è stata mai dedicata allo scultore trevigiano dai tempi della storica mostra del 1967, curata da Giuseppe Mazzotti. E ancora, alla Pizzeria Sant'Agostino ecco la mostra collettiva di pittura “Rinascere”, mentre allo Spazio Lazzari c'è "Metamorfosi" di Alessandro Murer e Francesco Stefan.

- A Montebelluna, presso il MeVe, occhio all'esposizione "Scritto nel paesaggio", luoghi, tracce e memorie della Prima Guerra Mondiale nelle Dolomiti di Sesto.

- A Valdobbiadene c'è la mostra "Scuola delle Erbe" che prende spunto dall’erbario di 116 piante raccolte nel territorio del Cartizze.

- A Crocetta del Montello, presso Villa Sandi, continua la mostra fotografica “Sguardi dall’Ethiopia” di Federico Manoni.

- A Vittorio Veneto spazio alla mostra "Poppi Ranchetti. Il pieno e il vuoto".

- A Villorba occhio a "United Intermural Artists", la più grande mostra in Italia dedicata da una galleria privata (21Gallery) all’intermural art statunitense.

- Infine, a Roncade ecco la mostra "Segni plastici" di Valerio Pazzaia.