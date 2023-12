Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend di Capodanno

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- Apriamo da Treviso con la Loggia Incantata (con una versione inedita della fabbrica dei doni di Babbo Natale animata da renne, folletti e personaggi fantastici) e della grande installazione luminosa in Piazza Santa Maria dei Battuti, il tutto all'interno della manifestazione diffusa di "Natale Incantato 2023". Spazio poi al Trenino Green Christmas (che da Piazza dei Signori girerà per la città in un magico percorso lungo le vie e le piazze del centro storico). Non mancheranno poi i concerti, gli spettacoli di giocoleria e “Treviso On Ice”, la grande pista di pattinaggio di Piazza Borsa. Domenica ci sarà poi la Grande Festa di Capodanno Wonder Company con i deejay di Radio Company alternati ad una live band fra divertimento, musica e gadgets. E non mancate poi a "La Via dei presepi", magico percorso nelle principali Chiese cittadine con i presepi monumentali.

- A Roncade, invece, presso l'Arsenale continuano le attività di Treviso Wonderland, il primo parco tematico dedicato al Natale, al coperto e riscaldato, su una superficie di diecimila metri quadri allestita in clima “Jingle Bells”. Le sale riservate ai negozi diventano spazi di intrattenimento, le grandi aree interne cortili con food truck e ci sono anche una zona dove ballare ed un luna park. In città continua poi "La Grotta della Cometa", mostra di presepi dall'Italia e dal mondo. Infine non perdetevi "Il paese della cometa", una bella caccia al tesoro per famiglie lungo tutto il territorio roncadese.

- A Montebelluna continua il calendario di eventi del "Natale a Montebelluna 2023" che questo weekend prevede la Festa di Capodanno 2023 – 2024 con musica live e Dj set.

- Anche a Silea ci sono tanti eventi natalizi, in questo caso legati alla rassegna "Natale d’in-canto" che domenica al Parco dei Moreri presenta il cenone di Capodanno è comunitario: dalle 20.00 prelibatezze e musica con l’evento “Insieme si può… far festa”. Al Centro Emisfero, invece, fino alla Befana tutti potranno farsi dei fantastici selfie nelle postazioni a tema natalizio in Galleria.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso, a tema Capodanno, ci sono: "Capodanno al Radika", "Capodanno 2024, festa per famiglie" da Sogno Numero 2 e "Capodanno 2024 - Hoperà" all'Hotel Maggior Consiglio. In centro c'è poi il "Corteo regionale per la Palestina".

- A Vittorio Veneto c'è il "Capodanno con Radio Piterpan".

- A Castelfranco Veneto ecco "Radio Bella & Monella - Capodanno 2024".

- A Crocetta del Montello spazio a "Capodanno 2024" al Ristorante Villa Castagna.

- A Loria ecco la "Speciale serata di capodanno con musica Anni '80-90" per single al Movida.

- A Villorba l'attesa è al Cantiere per il "Party di Capodanno".

- A Santa Lucia di Piave segnatevi "La Città di Natale - New Christmas Festival: Capodanno con Radio Bellla & Monella".

- A Carbonera occhio a "Viet Meetup", un evento imperdibile per incontrarci e valorizzare le nostre origini italo-vietnamite.

- A Farra di Soligo c'è "Capodanno al Tino Gourmet".

- A Silea non perdete "Gioco e condivido in festa", per una festa ludica di comunità.

MOSTRE

- A Treviso da non perdere sono la mostra “Divine. Ritratto d'attrici dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica 1932-2018" al Museo Bailo la mostra "Our Wonderful Country! Vacanze italiane" alla Collezione Salce Attenzione poi anche al presepe dell'ISRAA, così come all'esposizione "Oltre la forma" all'Associazione Culturale Lazzari. Spazio poi anche alla "Visita guidata natalizia agli affreschi e ai presepi di Treviso".

- A Segusino torna l'attesa "Presepio Artistico di Segusino - ...e Noi?!...800 anni da quella volta".

- Ad Asolo termina la mostra collettiva "Intimità estetica, una ricerca condivisa".

- A Silea per tutti gli appassionati di Lego c'è "Star Wars The Last Brick" con 70 mq dedicati all'universo stellare tra costruzioni in mattoncini, esposizioni iconografiche, spade laser e video per i fan della "Galassia Lontana Lontana".

- A Villorba per tutte le famiglie c'è "Il villaggio incantato", installazione teatrale del Teatro del Pane.

- A Moriago della Battaglia "Tra terra e cielo", mostra diffusa di sculture all'aperto di Bruno Lucchi.

- A Villa Ancilotto di Crocetta del Montello ecco la mostra “Toni Piccolotto – La natura nella pittura figurativa veneta del Novecento”.

- A Cison di Valmarino prestate attenzione a "Presepi di Mura" in cui le vie, i cortili e le case di Mura si trasformeranno in una vetrina di opere artigianali, ciascuna presepe unico nel suo genere.

- A San Zenone degli Ezzelini in programma c'è la mostra "Art Inclusive" che pone l’arte come mezzo di espressione, ma anche come veicolo di inclusione sociale.

- A Vazzola ecco “Campi siepi osterie e Mazarioi”, mostra personale dell’artista Beccaro Pierangelo.

- Al Brolo di Mogliano Veneto non perdete la mostra “Libertà o Morte. Pirasesi>Vedova" che intende proporre una riflessione sul continuum creato da due illustri e affermati Maestri veneziani dell’arte incisa.

- A Vittorio Veneto continua la mostra “Feliz Navidad! I personaggi del Presepe di Arcadio Lobato e dei suoi alunni di Sarmede”.

- Infine, a Roncade continua la mostra "Estremità" di Vanilla Ragana.