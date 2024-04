Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra fiori, vino, birra, asparagi e bruscandoli

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Zero Branco termina la 27^ Mostra dell'asparago di Badoere IGP con tanto di stand gastronomico, esposizione e vendita, orchestre, balli, giochi per bambini ed escursioni.

- A Santa Lucia di Piave nel fine settimana finisce la 11^ Fiera della Birra Artigianale con 16 birrifici artigianali con oltre 120 etichette di birre diverse.

- A Visnà di Vazzola si conclude la 48^ Mostra dei vini con stand gastronomico, musica e balli.

- A Chiarano spazio alla 51^ Festa di San Marco con tanto di stand gastronomico, tour enogastronomici, arte, animazione e balli.

- A Cimadolmo non potete perdere la 49^ Festa dell'asparago bianco con la tradizionale Mostra-mercato, lo stand gastronomico e tanta musica.

- A Resana, invece, c'è la 12^ Festa del bruscandolo con stand gastronomico, musica, teatro e mercato dell'artigianato.

- A Conegliano, in quel di Costa, torna la Festa paesana con stand gastronomico e mostre naturalistiche.

- A Miane occhio alla 44^ Mostra del Conegliano Valdobbiadene DOCG con tanto di buona musica e cibo.

- A Valdobbiadene torna la 20^ Mostra del Cartizze e Valdobbiadene DOCG con tanto di cucina tipica dell'alta Marca trevigiana.

- A Refrontolo c'è poi la 53^ Mostra dei vini con stand gastronomico e degustazioni.

- A San Polo di Piave domenica è l'ora di "Primavera sul Lia" con stand gastronomico, mostra di fiori e artigianato, musica e visite guidate.

- A Cison di Valmarino in programma c'è "Cison di vino - 3^ Mostra del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg" con anche passeggiate naturalistiche guidate, degustazioni, cooking show e attività per grandi e piccini.

- A Castelfranco Veneto non mancate al consueto "Regioni d’Europa – Mercati Internazionali" tra delizie culinarie internazionali a prelibatezze artigianali da tutta Europa.

- A Cappella Maggiore, invece, ecco il secondo weekend de "L'olio della Serenissima" per un viaggio culinario attraverso la storia e la cultura della Repubblica Serenissima di Venezia con tanto di degustazioni guidate e laboratori educativi.

- A Carbonera, da Colonia Agricola, ecco "Slow Food Treviso - Disco Soup" per un evento contro lo spreco alimentare, un momento di convivio gioioso e caciarone dove gustare insieme una ghiotta zuppa di verdure.

- A Nervesa della Battaglia arriva "Nervesa in fiore" con il Mercatino dei fiori e dell’artigianato.

- A Villorba per le famiglie c'è il Circo Cesare Togni con acrobati, ballerine, giocolieri, trapezisti.

- A Conegliano tornano invece Gli Ambulanti di Forte dei Marmi con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda.

- A San Biagio di Callalta è tutto pronto per "Biennale Ville Venete - V edizione" con esposizioni di arte contemporanea e un open day dedicato alla moda e all’artigianato.

- Infine, a Godega di Sant'Urbano domenica torna il tradizionale Mercatino dell'antiquariato e collezionismo.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso ecco l'ultimo appuntamento con l'[e]DesignFestival Reading Room ed il designer Matteo Zorzenoni, mentre allo Storga per le famiglie c'è in programma "Smart bugs - Laboratorio di costruzione di casette per gli insetti".

- A Monastier, a Villa delle Magnolie, va in scena la 1^ edizione del Torneo di Burraco solidale per Around Us Onlus.

- A Maser non perdetevi il "Concerto a lume di candela".

- A Montebelluna, a Villa Binetti, spazio a "Cento giorni che non torno. Storie di pazzia, di ribellione e di libertà" quale incontro con Valentina Furlanetto, giornalista Radio24 e autrice.

- Ad Asolo, al Teatro Duse, Elena Bucci e Marco Sgrosso con “Risate di Gioia - storie di gente di teatro” portano in scena opere, biografie, epistolari e memorie che raccontano i tanti mestieri legati al teatro che fu.

- A Silea ecco l'incontro "Alimenti e pratiche di salute per sentirsi bene nella vita e nel corpo".

- A tema escursioni, invece, ecco a Maserada "La bellezza del Piave, pedalando con Wamii", a Tarzo "Rive d'Arfanta - Natura, cultura ed enogastronomia", a Pieve di Soligo "La Pieve che non ti aspetti. La storia dei Balbi Valier e il Prosecco Balbi", a Susegana "Susegana e il Col della tombola tra storia e natura", a Carbonera "Secret Tour: Villa Tiepolo Passi" e lungo il Sile a Treviso "Germogli E-Bike Tour".

MOSTRE

- A Treviso continuano la mostra "Our Wonderful Country! Vacanze italiane" e “Futurismo di carta - Immaginare l’universo con l’arte della pubblicità” alla Collezione Salce. Presenti poi anche la mostra "Alchimia della materia" alla Associazione Culturale Lazzari e l'esposizione "Out of Place. Arte e storie dai campi rifugiati nel mondo" alle Gallerie delle Prigioni.

- A Vittorio Veneto, in Galleria Civica, c'è la mostra personale "Il segno" di Luigi Marcon, mentre a Palazzo Todesco non perdetevi la mostra "The world we live in" con le fotografie di Fabio Bucciarelli.

- A Sernaglia della Battaglia continua la mostra “di Terra, di Acqua, di Cielo - I Palù del Quartier del Piave ed altre zone umide in Veneto”.

- A Roncade ecco la mostra "Tabula" di Paolo Loschi.

- A Refrontolo spazio alla mostra d’arte “Impronte lineari” di Rosbek.

- A Maser continua la rassegna "Paolo Veronese e la moda del rinascimento" con le riproduzioni di abiti rinascimentali curata dallo storico del costume Michele Vello.

- A Zero Branco occhio a "Zero in Rosa" con due mostre fotografiche dedicate a Fausto Coppi e al Giro d’Italia.

- Infine, ad Asolo continua "Scene di natura…divina", mostra in due atti di Gigliola Bessega.