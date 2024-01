Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra carri mascherati, sagre e radicchio tardivo

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Casier continua la 37^ Festa del radicchio rosso tardivo di Dosson con tanto di stand gastronomico.

- A San Biagio di Callalta c'è la Sagra del Patrono San Biasio con stand gastronomico (specialità trippa), musica corale e momenti religiosi.

- A Badoere di Morgano, alla Rotonda, torna domenica l'appuntamento mensile con il Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo - Fiera dei trovarobe.

- Infine, a tema Carnevale e sfilate allegoriche dei carri, segnaliamo per sabato gli appuntamenti di San Vendemiano, Zero Branco e Santa Lucia di Piave, mentre per domenica ecco Montebelluna, Villorba, Breda di Piave e Casier.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso, per i bambini e le famiglie, c'è la rassegna di spettacoli "Una fetta di teatro". Per i più grandi, invece, c'è "Pa'" al Teatro Comunale per riportare sul palco Pasolini. Per qualcosa di diverso, invece, non perdete il Corso base di pranic healing.

- Al Teatro del Pane di Villorba appuntamento teatrale con la cena/spettacolo "Kim da Capea del Nord".

- A Gaiarine, per la rassegna Popcorn a teatro, ecco "Pinocchio".

- A Castelfranco Veneto apre la rassegna "Verso Poesia" con il concerto “Serenata per Giusto Pio” per un omaggio al grande compositore castellano.

- A Tema escursioni, invece, ecco: a San Pietro di Feletto "Passeggiata tra i colli e visita guidata alla Pieve" e a Valdobbiadene "Le colline: passeggiata tra vigneti e antichi casolari".

MOSTRE

- A Treviso continua la mostra "Our Wonderful Country! Vacanze italiane" alla Collezione Salce. Attenzione poi anche all'esposizione "Oltre la forma" all'Associazione Culturale Lazzari e a Cà dei Carraresi alla mostra "La pittura è verità" di Angelo Bordiga. Negli Spazi Bomben, invece, segnatevi la mostra "Finestre in Val del Biois - Enzo Demattè. Note, racconti, poesia".

- A Villorba apre la mostra “Allegory of Caritas (An Act of Love)” di Jan Fabre alla 21Gallery.

- A Conegliano, a Palazzo Sarcinelli, c'è la mostra "Giorgio De Chirico. Metafisica continua" e anche l'esposizione “Nacqui per vivere. Vissi per morire. Il mondo riflesso nelle opere di Luigino Ostet”.

- A Segusino termina la mostra del "Presepio Artistico di Segusino - ...e Noi?!...800 anni da quella volta".

- A Moriago della Battaglia, alla Casa del Musichiere, c'è "Scintille d'infinito" quale mostra di Tobia Ravà.

- A Sernaglia della Battaglia continua la mostra “di Terra, di Acqua, di Cielo - I Palù del Quartier del Piave ed altre zone umide in Veneto”.

- Al Brolo di Mogliano Veneto non perdete la mostra “Libertà o Morte. Pirasesi>Vedova" che intende proporre una riflessione sul continuum creato da due illustri e affermati Maestri veneziani dell’arte incisa.

- A Vittorio Veneto finisce la mostra “Feliz Navidad! I personaggi del Presepe di Arcadio Lobato e dei suoi alunni di Sarmede”.

- A Cavaso del Tomba occhio a "Memento", mostra di opere in ceramica per guardarsi dentro.

- A Motta di Livenza segnate in calendario la mostra d'arte "Immagine e mistero, continuità nella tradizione".

- A San Pietro di Feletto spazio a "Da un’altezza nuova…", mostra fotografica di Arcangelo Piai.

- Ad Asolo ecco "Percorsi", mostra commemorativa personale di Maria Rosa Franzin.

- Infine, a Roncade ecco "America Dejavu", mostra di Lorenzo Speranzin.