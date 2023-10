Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra luna park, castagne, vino e birra

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Treviso terminano le Antiche Fiere di San Luca 2023 con tante bancarelle e tra dolci e specialità non mancherà lo stand della Gastronomia Albertini con oca arrosta, folpi con il sedano, bigoli in salsa e pasta al sugo d’oca, pasta e fagioli, trippe in brodo e pasticcio al radicchio, grigliate con polenta e baccalà. Ci sarà anche la fiera commerciale con 22 operatori e, ovviamente, le immancabili giostre del luna park per grandi e piccini. A Palazzo Giacomelli, invece, occhio al concerto “A Bird Facyer’s Delight. L’incanto sonoro della natura barocca” con l’Early Music Ensemble “Sonorità” legato alla rassegna "Baroque Experience 2023". Per gli amanti del cibo non perdetevi poi l'inaugurazione di Fast Food Gourmet all'ex Pagnossin tra food truck, spettacoli, baby luna park e tanto divertimento oltre a "Wine Experience - Alla corte del Raboso, Malanotte e autoctoni del Piave" a Cà dei Carraresi, l'appuntamento con AIS Veneto per celebrare il vitigno delle terre e della gente del Piave. Infine, in centro città non mancate alla IX edizione di StatisticAll dal titolo “Misure possibili in un mondo fuori misura”, che vuole mettere al centro il rapporto tra i tempi di produzione e diffusione della statistica ufficiale e della demografia, così come al TEDxTreviso 2023 che con la sua VI edizione porta sul palco del Teatro Comunale il termine "Eredità".

- A Miane continua la 79^ Festa dei Marroni di Combai tra artigianato, sport, cultura, arte e gastronomia.

- A Pederobba continua la 49^ Mostra dei marroni del Monfenera con tanto di piatti a tema "castagna" e luna park.

- A Portobuffolè non mancate alla 23^ Rassegna dei vini del Piave e Livenza.

- A San Pietro di Feletto continua "La Quarta de Otobre" con stand gastronomico, dj set, musica, castagne e vin novo.

- A Mogliano Veneto segnatevi "Oktoberfest Mojan" con tanta birra, cibo e musica.

- A Castelfranco Veneto, al parco di Villa Bolasco, invece, continua la terza edizione di Omnefest (festival internazionale dedicato alla fotografia e alla scoperta del paesaggio contemporaneo) con molteplici mostre ed incontri. In centro città, invece, spazio ad "Artigianato in centro" con la relativo mostra-mercato.

- A Cison di Valmarino occhio a Abaco Artigiano in esplorazioni e convergenze tra artigianato e design nelle quali artisti del ferro battuto, del vetro, del restauro, della tappezzeria e del complemento d’arredo presenteranno al pubblico dei singolari manufatti frutto della collaborazione con architetti di fama internazionale. Presenti poi anche due appuntamenti per la "Giornata delle ville venete" con "I gemelli di Piazza Roma" con visita a Villa Marcello Marinelli (che ospita anche "Incontri, voci e storie - I siori che se diverte") e a Palazzo Zambaldi. E ancora, continua in paese "Tovena in festa" con la "Secolare fiera Franca e festeggiamenti dei santi Simone e Giuda" con tanto di stand gastronomico, mostra mercato dell’agroalimentare tradizionale e “Arte e Ingegno”- Mercatino degli Hobbisti.

- A Preganziol arriva invece la Veneto Sex, con la sua 3^ edizione, per una fiera dell’adult entertainment al New 1000 Lire.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso, al Teatro Comunale, arriva Jesus Christ Superstar, l'opera rock in inedita versione.

- A Mareno di Piave i Quarto Profilo saranno in concerto al Corner Live.

- A San Pietro di Feletto c'è la rassegna “Parole in un bicchiere“ con l'incontro con Giampaolo Simi.

- A Carbonera torna la proiezione del film documentario "Il fenomeno Bruno Groning".

- A Villorba il Comune consegnerà poi il tradizionale libretto ai genitori dei bambini al loro primo compleanno.

- A Maser, in Villa, appuntamento con la "Giornata delle Ville Venete" e la "Colazione in villa".

- Per gli amanti di escursioni e passeggiate proponiamo: a Cison di Valmarino "Secret Tour®: Castelbrando, tra le colline del Prosecco", ad Asolo "Al tramonto tra boschi e sorgenti" e a Fregona "La magia del foliage nella foresta del Cansiglio".

MOSTRE

- A Treviso, alla Associazione Culturale Lazzari, continua la mostra "Archetipo" di Giovanbattista Cilluffo e Sergio Marchioro.

- Ad Asolo spazio alla mostra collettiva "Intimità estetica, una ricerca condivisa" e alla mostra “Story Hunters | Jana Machatová & Peter Machata” in via di conclusione.

- A Cison di Valmarino inizia l'esposizione "Zattieri: immagini e filmati sulla storia delle barche del fiume Piave".

- A Crocetta del montello c'è la mostra “GenerAzione Grave”. L’intento dell’iniziativa è quello di mostrare ai visitatori cosa sono le Grave di Ciano e quale sia il loro valore dal punto di vista naturalistico, ecologico, ambientale e storico.

- A Montebelluna, a Villa Romivo, termina la mostra "Francisco Goya. Los Caprichos - I Capricci" che comprende quindici incisioni delle 80 realizzate ad acquaforte e acquatinta da Francisco Goya e date alle stampe nel 1799. In Biblioteca, invece, ecco la mostra "Miniprints Exchange" con 90 piccole stampe su carta e tessuto di artisti contemporanei.

- A Vittorio Veneto la mostra "Oltre lo specchio" in cui alcune opere della Collezione Maria Fioretti Paludetti vengono affiancate da ritratti fotografici di Ilia Da Lozzo.

- A Conegliano, a Palazzo Sarcinelli, c'è la mostra di arte contemporanea "Venezia1602".

- A Casier continua la mostra “Tra Carso e Laguna. Opere 1950 | 1980” di Liliana Cossovel.

- A Monastier ecco "Ars in tempore" alla sua 4^ edizione, mostra diffusa con 20 artisti provenienti da regioni e province diverse per 80 opere pittoriche, plastiche, sculture di grandi dimensioni ed installazioni.

- Infine, a Mogliano Veneto continua l'esposizione "Paesaggi - Le Forme della Coscienza".