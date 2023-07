Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra musica, birra e carne alla griglia

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Treviso continua la kermesse di Suoni di Marca sulle Mura di Treviso, festival che da oltre trent’anni impreziosisce l’estate trevigiana con grandi concerti, un ricco percorso del gusto e la mostra-mercato. In line-up Tullio De Piscopo e Prodigy Dj Set. Per gli amanti delle sagre, invece, non mancate all'Antica Sagra di Sant'Anna a Monigo con l'immancabile stand gastronomico, la musica live (anche country), le orchestre e i balli lisci.

- A Casale sul Sile è l'ora del Restival 2023 con 5000 metri quadri di puro divertimento, musica e live show, gastronomia e street food, oltre ad espositori e artigiani.

- A Roncade occhio alla Sagra di San Giacomo 2023 con la sua 39^ edizione con il consueto stand gastronomico, il bar (con birre, cantina enoteca, bibite, amari, caffè, gelati, dolci, sgroppino e tanto altro ancora) e kiosco (con aperitivi, drink, amari), la musica e le attività di truccabimbi tutte le sere.

- A Giavera del Montello è l'ora della Sagra/“Palio dei Bisnenti” per la sua XXI edizione che non vuole dimenticare, la storia della zona Montelliana e dei suoi “Bisnenti”, gli abitanti dei 13 paesi Montelliani, che fin dalla prima metà dell’800, furono così denominati perché i contadini di allora si trovarono senza terra e i boscaioli senza bosco.

- A Scandolara di Zero Branco non mancate al Beer Belly Festival che offre un fornito stand gastronomico e tanta buona musica.

- A Vedelago ci sono i Long River Days 2023 tra tanta musica, birra e cucina varia.

- A Gaiarine termina la Sagra paesana con stand gastronomico con specialità sia di pesce che di carne, oltre musica live ed il torneo di calcio saponato.

- A Revine Lago segnatevi "Girini", il Lago Film Fest a misura di bambini. In programma laboratori, workshop, performance, proiezioni di corti in competizione, focus speciali in collaborazione con altri enti e manifestazioni.

- A San Pietro di Feletto va in scena il "Feletto Music Festival" con tanto di prosecco, birre, panini, musica live e dj set.

- Infine, ad Asolo domenica torna il consueto Mercatino dell'antiquariato e collezionismo.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso segnatevi la rassegna "Estate incantata 2023" con l'appuntamento del "Cinema all'aperto" che in Piazza Rinaldi vedrà proiettato il film Grazie Ragazzi di Riccardo Milani. Non perdete poi la Milonga “La Bolognese a TV” in Piazza dell’Università con il tdj Felisatti. Nel weekend continua anche “Gea - Gioiosaetamorosa” quale rassegna di teatro contemporaneo. E ancora, ecco anche la "Cena per single immersi nella natura".

- A San Polo di Piave c'è Teatro in Castello per ragazzi e famiglie con lo spettacolo "Un'Odissea da ragazzi".

- A Valdobbiadene c'è "AperiWHITE - L’aperitivo in vigna" con dress code "in bianco".

- Alla Rotonda di Badoere ecco "Cena in Bianco - Unconventional Dinner": tradizione, amicizia, amore del bello, condivisione e rispetto saranno i valori in tavola.

- A Povegliano segnatevi la "Festa dei 20 anni del Micronido Peter Pan".

- Infine, per gli amanti delle escursioni e delle visite guidate vi proponiamo: "Il Colle della Bastia al tramonto - Sulle tracce di San Giorgio" a Cavaso del Tomba

MOSTRE

- A Treviso, alle Gallerie delle Prigioni, c'è la mostra "La guerra è finita! La pace non è ancora iniziata". Al Museo Luigi Bailo continua poi la mostra "I Capolavori" di Arturo Martini, la più ampia, completa e ricca esposizione che è stata mai dedicata allo scultore trevigiano dai tempi della storica mostra del 1967, curata da Giuseppe Mazzotti. E ancora, alla Pizzeria Sant'Agostino ecco la mostra collettiva di pittura “Rinascere”. Infine, prestate attenzione anche all'esposizione "Metamorfosi" con le opere di Alessandro Murer e Francesco Stefan.

- A Valdobbiadene c'è la mostra "Scuola delle Erbe" che prende spunto dall’erbario di 116 piante raccolte nel territorio del Cartizze.

- A Vittorio Veneto spazio alla mostra "Poppi Ranchetti. Il pieno e il vuoto".

- A Crocetta del Montello continua la mostra fotografica “Sguardi dall’Ethiopia” di Federico Manoni.

- A Villorba spazio a "United Intermural Artists", la più grande mostra in Italia dedicata da una galleria privata (21Gallery) all’intermural art statunitense.

- Infine, a Roncade ecco la mostra "Segni plastici" di Valerio Pazzaia.