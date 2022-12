Cosa fare a Treviso e provincia nel weeekend tra mercatini di Natale, sagre, spettacoli e mostre d'arte

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- In centro storico a Treviso tornano gli eventi di "Natale Incantato 2022" con la "Loggia Incantata" e l'ormai tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio e del Villaggio del Natale. Senza dimenticare la giostra cavalli e le performance degli artisti di strada e dei "folletti"! E ancora, ci sarà il Mercatino Arti&Bio in piazza Indipendenza e la mostra mercato "I Grandi Rossi" dedicata a 5 tipici prodotti trevigiani di colore rosso. Sempre in centro prestate inoltre attenzione al Temporary Bookstore da Spazio Solido che presenta libri esclusivi su architettura e design.

- A Solighetto, invece, spazio alla Festa di S. Andrea e dell'Immacolata. Ci saranno un fornito stand gastronomico, tanta musica e spettacoli teatrali.

- A Oderzo inizia il calendario natalizio di Opitergium Winter con l'apertura delle "casette" del Natale in piazza Castello con tanto di intrattenimento musicale, cibi e bevande calde. Ci sarà poi anche la tradizionale Marcia dei Babbi Natale. In città ci sarà poi pure la cerimonia del Premio Architettura Città di Oderzo.

- A Montebelluna appuntamento con i Mercatini di Natale in Corso Mazzini, con le "Fate in festa" in piazza Negrelli e con diversi concerti.

- A Casale sul Sile c'è "Il Villaggio del Natale 2022" con il Mercatino dell'Artigianato, i Chioschi del Gusto e l'area spettacoli.

- A Cison di Valmarino è il momento di "Natale in castello 2022" a CastelBrando. Dal presepe delle colline alle mostre di pittura sono tante le novità da scoprire oltre all'albero vivente più grande d'Italia.

- Alla Rotonda di Badoere domenica, dalle 8 alle 19, torna il classico Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo - Fiera dei trovarobe.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI, CORSI ED ESCURSIONI

- Per il teatro, al Quartiere Latino di Treviso c'è lo spettacolo "A catàr fortuna" sulla migrazione veneta, mentre all'ex Pattinodromo spazio a "Tutti a teatro!" con il Progetto Giovani. Al Teatro Comunale, invece, non perdetevi lo spettacolo "I Capuleti e i Montecchi"di Vincenzo Bellini, una delle trasposizioni in musica più riuscite e rappresentate dell’immortale storia d’amore shakespeariana che mancava dalla programmazione del teatro trevigiano da esattamente 30 anni. Per la musica c'è poi il live dei Poprock per il XVIII Vivavoce International A Cappella Festival. Occhio poi al "Workshop" di Treviso Suona Jazz Festival.

- A Villorba segnatevi sul calendario la 11^ rassegna teatrale Tea-Trame che porta in scena lo spettacolo "Ancora sei ore" e pure il 1° Social Day 2022 al Palverde con Cuoredarena ed Imoco Volley.

- Al Teatro Accademico di Castelfranco occhio ad "Art Voice Christmas Songs 2022", il tradizionale concerto di Natale di Art Voice Academy alla presenza del Maestro Diego Basso. Struttura che ospita anche lo spettacolo "Favole al telefono". In città ci sarà poi pure l'evento per single "Arte e Spritz".

- A Ponzano Veneto spazio ai Pomeriggi Botanici con l'incontro "Il radicchio, fiore della tradizione veneta”.

- Alla Concessionaria Carraro di Nervesa della Battaglia appuntamento con l'incontro pubblico "La nuova sfida della mobilità elettrica" in cui gli esperti dialogheranno sulla rivoluzione energetica.

- A Quinto c'è invece una giornata dedicata agli sposi, ovvero "L'arte dei sogni" di Marina Mayer che per l'occasione aprirà le porte del suo atelier.

- A Casier si attende la cerimonia d'inaugurazione della nuova scuola dell’infanzia “Casa dei Bambini”.

- In ambito escursioni, invece, le proposte sono veramente molteplici. In programma ci sono la "Visita guidata a Villa Gera, il capolavoro di Jappelli" a Conegliano, "Tra dolci colli e castagni secolari" a Pederobba, "Tra santuari, natura e scorci incantati" a San Zenone degli Ezzelini e "Villa Tiepolo Passi: camminata emotivo-sensoriale tra narrazione e attività fisica" a Carbonera.

MOSTRE

- A Treviso l'appuntamento è con l'esposizione "Paris Bordon. Pittore Divino" che racconta la varietà e la ricchezza della produzione dell’artista trevigiano attraverso i suoi sensuali ritratti femminili. Non manca poi, in quattro diverse sedi espositive, "L'Europa non cade dal cielo-Riflessioni attraverso l’arte contemporanea". Il tutto senza dimenticarsi dell'esposizione "Terry Atkinson - Opere dal 1962 al 2018" alla Galleria l'Elefante, della mostra "Rive / Piere / Casère e il popolo delle colline" agli Spazi Bomben e di "Arte per bene" quale mostra con annessa vendita di beneficenza a Palazzo dei Trecento.

- A Villorba, alla 21Gallery, la mostra "Roma pittura emergente oggi | A New Generation" in cui gli autori mostrano, ancora una volta, la rivoluzione silenziosa della pittura, in particolare di quella figurativa, la sua capacità di rinnovarsi nel tempo in forme sempre più attuali, muovendosi sui sentieri accidentati quanto effimeri del presente in divenire.

- A Sarmede torna la tradizionale Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia con la sua 40^ edizione dal titolo "Le Immagini della Fantasia". L'esposizione presenta 350 opere di oltre trenta artisti, provenienti da 15 differenti Paesi.

- A Palazzo Todesco di Vittorio Veneto spazio all'attesa esposizione fotografica su Albino Luciani.

- A Oderzo la mostra "Divine - Ritratto d’attrici dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 1932 – 2018" con immagini che raccontano il ruolo delle donne nella storia del cinema e rievocano la bellezza, il fascino e l’emozione del tappeto rosso.

- A Conegliano, in quel di Palazzo Sarcinelli, c'è la mostra "Paparazzo Superstar" del noto fotografo Ron Galella.Si tratta della prima retrospettiva al mondo (da oltre 180 foto) sul grande fotografo/paparazzo statunitense di origini italiane.

- A Pieve di Soligo, a Villa Brandolini, la "Mostra degli artisti" del Premio Francesco Fabbri Per Le Arti Contemporanee.

- A Montebelluna fino a giugno c'è la mostra “Futuro Agenda 2030” al Museo di Storia Naturale e Archeologia che guarda al futuro attraverso una riflessione sul contemporaneo della scienza e sull’archeologia degli antichi saperi, grazie alle collezioni naturalistiche e archeologiche del Museo arricchite dai prestiti e dalle competenze delle prestigiose collaborazioni istituzionali.

- A San Biagio di Callalta la mostra "SkholART" con 100 opere di 22 artisti storicizzati ed emergenti.

- A Castelfranco Veneto la mostra "La beffa. Canova e Giorgione, storia di un autoritratto" al Museo Casa Giorgione e anche l'esposizione di street art "Metamorfosi - When the walls become canvas" a Palazzo Spinelli-Guidozzi.

- A Mogliano Veneto c'è la mostra "Francisco Goya - I disastri della guerra". In esposizione una sequenza di 80 incisioni realizzate dall’artista spagnolo tra il 1810 e il 1820 con la tecnica di stampa acquaforte, acquatinta, punta secca e bulino, che raccontano la guerra di indipendenza del popolo spagnolo, i suoi effetti e le sue drammatiche conseguenze.

- A Villorba l'esposizione "Storie a scatti: Fotografe" a Villa Giovannina per una retrospettiva sulle protagoniste delle arti visive dal primo dopoguerra ad oggi.

- Infine, a Paese la mostra di opere partecipate in tempera all’uovo "Il calendario dei colori".