Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra sagre, street food e concerti anni '50

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Treviso è in programma "Officina Festival - Metamorfosi", un evento unico che trasformerà il "Cimitero dei Burci" in una straordinaria esperienza artistica, musicale e tecnologica. L'evento però più atteso dal pubblico è sicuramente “King in Town” sulle Mura, ovvero il festival dedicato alla più grande icona della musica rock (Elvis) e agli anni ‘50 tra concerti, dj set, workshop di ballo, mercatini vintage e mostra di auto d’epoca.

- A Paese non mancate al Buffalo Music Festival tra birra, street food, cocktails, musica e tanta festa.

- A Vittorio Veneto è tutto pronto per la 52^ tappa dell'International Street Food nel quale tanti truck, con dell’eccellente cibo di strada, accoglieranno i visitatori. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti e che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.

- A Volpago del Montello appuntamento con lo Street Food Festival in Tour con tanto di street food, birre artigianali musica e spettacoli.

- A Mogliano Veneto, invece, ecco "Spirito latino - Street Food Festival Latino Americano" per intense giornate all’insegna del miglior cibo di strada e di tanto divertimento per tutti.

- A Gaiarine torna la tradizionale "Sagra dee teghe" tra cibo, musica e tanto sport.

- A Valdobbiadene torna l'evento "Regioni d’Europa" con il cibo di strada sicuramente protagonista con la paella e il churros dalla Spagna, la pita gyros dalla Grecia, la griglieria dalla Toscana, le prelibatezze della Liguria, lo gnocco fritto dall’Emilia, la tradizione enogastronomica siciliana, i dolci pugliesi e tante altre specialità.

- A Casier, in Zona Carlotta, continua la 41^ Festa del Sile con stand gastronomico con specialità bisata in umido con polenta e frittura di pesce. Ci saranno anche musica, danze, pole dance e capoeira.

- A Roncade continua il "FLE - Festival dei Luoghi e delle Emozioni" che quest’anno prende il nome de "I 5 Sensi (+1)", per un'esperienza multisensoriale unica nel suo genere. Alla base della manifestazione quest’anno ci sono i sensi che ci connettono al mondo che ci circonda e che svolgono un ruolo cruciale nella creazione di sensazioni uniche. Nel dettaglio, sabato appuntamento a Cà Tron con "Di senso in senso", laboratorio sensoriale in lavandeto, mentre a Biancade è l'ora dello spettacolo teatrale "I Promessi Sposi".

- Ad Asolo continuano gli appuntamenti della 40^ edizione di "Asolo Art Film Festival" il cui tema di quest'anno è “Restare umani”, un concetto davvero imperativo e centrale in questo momento storico. Tra i momenti più attesi c'è sicuramente la premiazione dell'attrice Laura Morante con il Premio Duse.

- A Segusino nel weekend c'è il Summer Fest con tanto di stand gastronomico, musica, panini onti e molto altro ancora.

- Al Parco dell'Antica Pieve di San Pietro di Feletto c'è "San Pietro in festa" con chioschi per aperitivi, musica country, dj-set e ovviamente l'immancabile stand gastronomico. Domenica ci sarà persino il Trattoraduno.

- A Trevignano c'è la 30^ edizione del Palio Batar Panoce con tanto di stand gastronomico, spettacoli, musica live e balli.

- A Maser domenica c'è la 21^ Corsa podistica tra ulivi e ciliegi (una camminata non competitiva in collina).

- A Vittorio Veneto domenica c'è la 9^ edizione di "Rive Divine", passeggiata tra le colline vittoriesi che unisce l’attività motoria all’aria aperta alla degustazione di prodotti tipici del territorio a km 0. Oltre 40 le aziende coinvolte in 6 percorsi differenti ciascuno con 4 tappe di sosta e degustazione.

- A Codognè domenica attenzione a "Magicamente mutera", evento con artisti di strada, spettacoli, musica, laboratori aperti a tutti ed una mostra mercato artigianale.

- A Godega di Sant'Urbano, invece, domenica torna l'appuntamento con il Mercatino dell'Antiquariato e Collezionismo.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Riese Pio X va in scena il concerto benefico AVIS Live Music con la presenza di Mara Sattei, Samuel dei Subsonica, Eleonora Montagnana, I Marna, Caste dj, Bellla&Monella.

- A Villorba, da Lovat, l'autore Roberto Cheloni presenta il suo libro "Vecchi - Antropologia transgenerazionale".

- A Castelfranco Veneto appuntamento con il teatro con lo spettacolo "No te conosso più".

- A Silea continua il "Camp Multisport 2023" per i bambini dai 5 agli 11 anni.

- A Breda di Piave continua la Duca Di Dolle Sparkling Tennis Cup.

- A Maserada di Piave occhio a "Pedalando per l’ambiente" lungo un tragitto di 8/10 km in bici per ripulire dai rifiuti le sponde del Piave linitrofe a Tenuta San Giorgio.

- Infine, per gli amanti delle escursioni e delle visite guidate vi proponiamo: il "Wine Trekking tra le colline del Prosecco" a Valdobbiadene; la visita guidata a Villa Tiepolo Passi di Carbonera; il "Secret Tour®: Villa Lattes e il Museo dei carillon" a Istrana e "Asolo medievale: passeggiata dal castello alla rocca".

MOSTRE

- A Treviso, alle Gallerie delle Prigioni, c'è la mostra "La guerra è finita! La pace non è ancora iniziata". Al Museo Luigi Bailo segnatevi poi la mostra "I Capolavori" di Arturo Martini, la più ampia, completa e ricca esposizione che è stata mai dedicata allo scultore trevigiano dai tempi della storica mostra del 1967, curata da Giuseppe Mazzotti. E ancora, per il Robe da Mati Festival spazio alla mostra di Art Brut "Stand Alone", mentre alla Pizzeria Sant'Agostino ecco la mostra collettiva di pittura “Rinascere”. Infine, prestate attenzione anche all'esposizione "Metamorfosi" con le opere di Alessandro Murer e Francesco Stefan.

- A Moriago della Battaglia finisce la mostra "Carlo Conte pittore" e alla mostra di scultura "Genesi".

- A Sernaglia della Battaglia termina la mostra "Storia degli zattieri del fiume Piave" che ripercorre la storica attività che permetteva il trasporto, tramite zattere, del legname ed altri merci dal bellunese a Venezia sfruttando la via dell’acqua.

- A Conegliano, in quel di Palazzo Sarcinelli c'è la mostra "Vivian Maier. Shadows and Mirrors" che, composta da 93 autoritratti, racconta la grande fotografa e la sua ricerca incessante di trovare un senso e una definizione del proprio essere.

- A Valdobbiadene c'è la mostra "Scuola delle Erbe" che prende spunto dall’erbario di 116 piante raccolte nel territorio del Cartizze.

- A Oderzo, a Palazzo Foscolo, termina la mostra “Faccin - Il giro a colori”.

- A Villorba occhio alla mostra "Teuta" di Matteo Valerio che delinea un paesaggio tessile di grandi vele e ampie tele patchwork che entrano metaforicamente in dialogo con il passato produttivo della ex filanda serica. Spazio poi anche a "United Intermural Artists", la più grande mostra dedicata da una galleria privata (21Gallery) in Italia all’intermural art statunitense.

- A Roncade non perdete la mostra "Trasparenze rapprese" di Luisa Mialich da 47Anno Domini.

- A Casier termina la mostra "Vinicio Vianello - Stagioni diverse".

- Infine, a Montebelluna ecco la mostra “Futuro Agenda 2030” al Museo di Storia Naturale e Archeologia.