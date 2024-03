Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra vino, street food, artigianato e modellismo

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Mogliano Veneto nel weekend torna l'atteso "Regioni d’Europa 2024 - Mercato Internazionale" con una selezione di circa 80 operatori internazionali che presentano artigianato di qualità, prodotti tipici e prelibatezze enogastronomiche.

- A Santo Stefano di Valdobbiadene l'appuntamento è invece con la 54^ Mostra del Cartizze e Valdobbiadene DOCG con la tradizionale mostra dei vini che volge al termine.

- A Santa Lucia di Piave torna la fiera "Veneto in grigioverde - Mostra mercato di militaria, scambio e modellismo".

- A Vittorio Veneto domenica tornano le bancarelle de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi.

- Domenica a Castelfranco Veneto torna poi la mostra mercato "Artigianato in centro".

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso, per i bambini e le famiglie, termina la rassegna di spettacoli "Una fetta di teatro" al Teatro Sant'Anna, mentre al Parco dello Storga ecco "Stelle e Stalla + Notte al Parco" per osservare il cielo con i telescopi. Attenzione poi allo spettacolo "Neve" di e con Giovanni Betto e ad "Arlecchino?" al Del Monaco. Per i single, invece, ecco "Passeggiata sul Sile in Restera e aperitivo sul lago". E ancora, al centro sociale Django c'è l'incontro "Economia mista e partecipazioni statali" con Alberto Leoncini e la fabbrica recuperata Rimaflow.

- A Cordignano occhio al "Concerto Stabat Mater" e anche al "Concerto/degustazione "deGUST.Opera".

- Ad Asolo torna l'appuntamento con gli Asolo matinée che presentano il concerto "Regali intrattenimenti".

- A Preganziol c'è la conferenza "Cibo e Acqua: una relazione complessa".

- A Trevignano segnatevi l'incontro "Europa e giovani - Spritz e filò con Maria Pia Napoletano".

- A Susegana è tutto pronto per la "Fotonica gravel ride" al Castello di Collalto.

- A Pieve di Soligo l'appuntamento è con "La Pieve che non ti aspetti", visite guidate di primavera anche a Solighetto.

- A Valdobbiadene trova spazio "Walking in the Moonlight - Nelle Prealpi trevigiane", passeggiata al tramonto con apericena e osservazione della luna piena.

- A tema escursioni, invece, ecco "Tour del Montello tra storia e vini" a Nervesa della Battaglia, "Visita al casone contadino e degustazione dei vini del Piave" a Oderzo, "Rive d'Arfanta - Passeggiata e degustazione" a Tarzo, "La primavera ai piedi del Grappa tra santuari, storia e natura" a Borso del Grappa e "Secret Tour: Villa Tiepolo Passi" a Carbonera.

MOSTRE

- A Treviso continuano la mostra "Our Wonderful Country! Vacanze italiane" e “Futurismo di carta - Immaginare l’universo con l’arte della pubblicità” alla Collezione Salce. Presenti poi anche la mostra "Happy Ending" di Treviso Ricerca Arte alla Galleria l'Elefante, la mostra "Alchimia della materia" alla Associazione Culturale Lazzari e l'esposizione "Out of Place. Arte e storie dai campi rifugiati nel mondo" alle Gallerie delle Prigioni.

- A Villorba volge al termine la mostra “Allegory of Caritas (An Act of Love)” di Jan Fabre alla 21Gallery.

- A Conegliano, a Palazzo Sarcinelli, termina la mostra di scultura "Diario di viaggio" di Roberto Merotto. Presso la sala espositiva L'Officina dell'Arte, invece, finisce la mostra "Paesaggio e Surreale 2024" con le opere di Buso e De Marchi, così come all'Oratorio dell'Assunta chiude "Le parole che non so dire" quale mostra personale di Be My Marlene.

- A Vittorio Veneto, in Galleria Civica, c'è la mostra personale "Il segno" di Luigi Marcon, mentre a Palazzo Todesco non perdetevi la mostra "The world we live in" con le fotografie di Fabio Bucciarelli.

- A Sernaglia della Battaglia continua la mostra “di Terra, di Acqua, di Cielo - I Palù del Quartier del Piave ed altre zone umide in Veneto”.

- A Refrontolo trova spazio la mostra "Gemme della Marca Trevigiana" con incisioni e dipinti.

- A Pieve di Soligo continua la mostra fotografica "Cats in Venice". Una galleria di foto, tutte rigorosamente in bianco e nero, che ritraggono tutta la poesia dei gatti veneziani, immortalati nella loro vita quotidiana nella città più bella del mondo.

- A Montebelluna, al Liceo Levi, va verso la chiusura la mostra “Memorie d’emigrazione”.

- A Roncade ecco la mostra "Tabula" di Paolo Loschi.

- Infine, a San Pietro di Feletto c'è "Da un’altezza nuova…", mostra fotografica di Arcangelo Piai.