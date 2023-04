Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra asparagi, bruscandoli e vino

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Treviso non mancate all'appuntamento con "Vintage Kilo Sale Italy - Spring Edition" dove in maniera divertente e ecosostenibile potrete trovare, provare ed acquistare al kilo i vostri capi preferiti Vintage e Second Hand.

- A Motta di Livenza è all in sull'International Street Food con i migliori stand internazionali, birre artigianali di microbirrifici d'Italia e dal mondo e tanti dolci tipici della tradizione.

- A Maserada di Piave non perdete la Sagra di Candelù e la 46^ Mostra del vini del Piave. Non mancheranno un fornito stand gastronomico, la musica, i balli, il luna park e la pesca di beneficenza.

- A Morgano non perdetevi la 56^ Mostra dell'asparago di Badoere Igp con a disposizione uno stand gastronomico, degustazioni, una mostra mercato d'antiquariato, oltre ad una mostra di moto bici e trattori d'epoca.

- A Fontane di Villorba c'è la 46^ Festa del Capital con il tradizionale stand gastronomico.

- A Cimadolmo inizia la Festa dell'asparago bianco di Cimadolmo IGP con una mostra mercato con circa 100 espositori, tanta musica e l'immancabile stand gastronomico.

- A Resana è tutto pronto per la 11^ Festa del buscandolo con tanto di stand gastronomico, spettacoli teatrali, musica, una mostra mercato dell'artigianato e persino una rassegna cinofila.

- A Varago attenzione alla Festa di Primavera di domenica, con i consueti appuntamenti con la mostra cinofila, la fiera uccelli e la mostra-mercato di animali.

- A Conegliano è l'ora delal Festa Paesana a Costa, con stand gastronomico e mostra mercato di prodotti artigianali.

- A Farra di Soligo termina la Mostra del Valdobbiadene DOCG, la più longeva delle rassegne legate alla Primavera del Prosecco con circa un centinaio di etichette dei produttori di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.

- A Valdobbiadene volge al termine la Mostra del Cartizze e Valdobbiadene DOCG giunta alla sua 51^ edizione tra vino, spiedo, cene a tema, passeggiate, degustazioni e visite alla sede della Confraternita di Valdobbiadene; mentre a San Giovanni inizia la 19^ Mostra del Cartizze e Valdobbiadene Docg.

- A Miane inizia la 43^ Mostra del Conegliano Valdobbiadene Docg per la rassegna "Primavera del Prosecco" con il tradizionale spiedo d'Altamarca.

- A Castelfranco Veneto domenica torna infine il tradizionale appuntamento con la mostra-mercato "Artigianato in centro".

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- In centro a Treviso appuntamento alla Libreria Ubik con la presentazione del libro "Una crudele convergenza di interessi" di Gianluca Ascione e con Afternoon Tea “Haru” da Ikiya per scoprire il Giappone. Occhio poi anche al concerto di beneficenza "Treviso citta amica della persona con demenza" al Teatro Comunale.

- A Casier parte la 2^ Strong Frog 2023: dal Sile alla Laguna del Mort per vivere un’esperienza da vero "Lagunare".

- Al Corner Live di Mareno c'è il concerto di Paolo Le Ali Il Motore.

- A Conegliano arriva lo spettacolo "In 3 sotto il letto", commedia brillante all'Auditorium Dina Orsi.

- A Castelfranco Veneto, da Art Voice Academy, ci sono le masterclass con il compositore e direttore d’orchestra Simon Lee.

- A Vittorio Veneto appuntamento con "Voci infinite" per la Settimana formativa della musica e del teatro, con la lezione-concerto "Essere chitarristi negli anni 2000", e con gli incontri di "Foresta di libri - Il festival dei ragazzi".

- Infine, per gli amanti delle escursioni e delle visite guidate vi proponiamo: "Villa Tiepolo Passi con Veneto Segreto" a Carbonera, "Passeggiata del relax a Zuel di Qua" a Cison di Valmarino come anche "Visita guidata la Via dei Mulini e il centro storico", "Escursione dal Molinetto della Croda al Bivacco Marsini" a Refrontolo, "Il Cammino del Prosecco: trekking tra natura, sapori e antichi borghi" a Vidor, "I Monti di Revine Lago tra natura, panorami spettacolari e antichi mestieri",

MOSTRE

- A Treviso, al Museo Simon Benetton, occhio a "La Via Crucis vista da Simon Benetton - Abbraccio all'Umanità". Al Museo Salce termina invece la mostra "I-dentity. Fotografie di Ruggero Ruggieri", un viaggio introspettivo attraverso tre sezioni, intitolate “Voyage”, “I’m one, I’m another” e “I-dentity”. E ancora, a Palazzo dei Trecento termina "!Formae Mentis!", mostra diffusa di arte inclusiva, mentre alle Gallerie delle Prigioni c'è la mostra "La guerra è finita! La pace non è ancora iniziata". Infine, al Museo Luigi Bailo segnatevi la mostra "I Capolavori" di Arturo Martini, la più ampia, completa e ricca esposizione che è stata mai dedicata allo scultore trevigiano dai tempi della storica mostra del 1967, curata da Giuseppe Mazzotti.

- A Mogliano Veneto, al Brolo, c'è la mostra "Annunciazione. Ovunque nasca e cresca la vita”.

- Al Museo Civico di Asolo prestate attenzione alla mostra "Un Mondo di Supereroi - Dal Mito all’uomo oggi". L’esposizione presenta 22 artisti contemporanei nazionali e internazionali, italiani, cinesi, belgi, statunitensi.

- A Conegliano, in quel di Palazzo Sarcinelli ci sono la mostra "Vivian Maier. Shadows and Mirrors" che, composta da 93 autoritratti, racconta la grande fotografa e la sua ricerca incessante di trovare un senso e una definizione del proprio essere; ma anche la mostra di sculture e scultopitture “Miti e Meteoriti” (con spin-off anche alla Casa del Musichiere di Moriago della Battaglia). A Palazzo Todesco, invece, ecco “From there to here”, l'esposizione fotografica di Giulio Piscitelli.

- A Sernaglia della Battaglia la mostra "Storia degli zattieri del fiume Piave" che ripercorre la storica attività che permetteva il trasporto, tramite zattere, del legname ed altri merci dal bellunese a Venezia sfruttando la via dell’acqua.

- A Oderzo è in programma "Mondi di Confini e Orrizzonti", mostra personale di Riccardo Alessandro, così come a Palazzo Foscolo la mostra “Faccin - Il giro a colori”.

- A Roncade c'è la personale "Ri-bolle" di Enzo Varbon.

- Infine, a Montebelluna ecco la mostra “Futuro Agenda 2030” al Museo di Storia Naturale e Archeologia.