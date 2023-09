Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra sagre, street food e mostre d'artigianato

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Treviso termina la 43^ Sagra dell'Addolorata-San Paè in festa. Il tutto tra musica, cibo e birra. In centro città, invece, potete ancora ammirare le fotografie del Treviso Photographic Festival alla sua 6^ edizione, mentre alla scuola di musica Manzato c'è un “Open Day” di prove aperte per la rassegna "Stanze della Musica".

- A Revine Lago spazio al "Social Fest - Ricordati di me 2023", un'occasione conviviale per sensibilizzare alla tematica dell'Alzheimer e incoraggiare al confronto.

- A Maserada di Piave, presso la Tenuta San Giorgio, non mancate alla Festa dell'uva per celebrare la tradizione con la vendemmia a mano e la pigiatura con i piedi e con anche la "Degustazione dei Mosti".

- A Mogliano Veneto occhio a "100% Puglia", il primo villaggio pugliese itinerante. L’evento regalerà ai suoi ospiti un viaggio alla scoperta delle bellezze e delle bontà di una terra ricca di storia, tradizioni e cultura.

- A Istrana attenzione alla 46^ Festa della agricoltura con tanto di mercatino dell'artigianato e molteplici degustazioni, oltre ad uno stand gastronomico.

- A Castelfranco Veneto, al parco di Villa Bolasco, nel fine settimana c'è la terza edizione di Omnefest (festival internazionale dedicato alla fotografia e alla scoperta del paesaggio contemporaneo) con molteplici mostre ed incontri sia il sabato che la domenica.

- A Cimadolmo finisce la 36^ Festa del pesce e delle nostre acque con stand gastronomico di specialità di pesce, musica, balli e giochi gonfiabili.

- A Riese Pio X volge al termine il 30° Palio dei Mussi - Sagra di San Matteo con stand gastronomico, sfilate storiche, orchestre e balli.

- A Nervesa della Battaglia occhio alla 44^ Festa dei Funghi - 234^ Sagra di San Girolamo tra stand gastronomico e mercatino artigianale.

- A Spresiano spazio alla 17^ Festa dea panocia - Sagra della Madonna della Cintura con stand gastronomico, luna park e pesca di beneficenza.

- A Cavasagra di Vedelago inizia la Sagra Madonna del Rosario con stand gastronomico, luna park, pista da ballo e musica.

- Ad Asolo prestate attenzione a Villa d'Asolo in Festa - Sapori asolani con stand gastronomico, angolo fiorito e pesca di beneficenza.

- Infine, a Castelfranco Veneto domenica torna la Mostra mercato dell'artigianato.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Preganziol c'è il XXXV Festival Organistico Internazionale “Città di Treviso e della Marca trevigiana” con il concerto "Sound Signals".

- A Treviso appuntamento con la musica di "On the corner" al Biblio e nel Chiostro del Museo Bailo con Lisa Agnelli Pop Rock Concert con brani pop riarrangiati per piano e violino, oltre che con l'incontro-confronto sulla famiglia per i 50 anni dell’Associazione La Nostra Famiglia.

- A Maser spazio all'ultimo appuntamento con "Le domeniche di settembre alla Villa di Maser" con tanto di caccia al tesoro e quiz della Villa.

- A Castelfranco Veneto ecco il secondo appuntamento con "Castelfranco e l’arte della scrittura" e con i laboratori di "Banchetto medievale in torre".

- A San Pietro di Feletto, per Caseifici Open Day 2023, la Latteria Perenzin svela i suoi segreti al PER Bottega & Cheese Bar.

- Per gli amanti di escursioni e passeggiate proponiamo: "Alla scoperta di Villa Chiminelli" a Castelfranco Veneto e "Il magico borgo e la sua antica abbazia cistercense" a Follina.

MOSTRE

- A Treviso volge al termine la mostra "I Capolavori" di Arturo Martini, la più ampia, completa e ricca esposizione che è stata mai dedicata allo scultore trevigiano dai tempi della storica mostra del 1967, curata da Giuseppe Mazzotti.

- A Valdobbiadene c'è la mostra "Scuola delle Erbe" che prende spunto dall’erbario di 116 piante raccolte nel territorio del Cartizze.

- A Sernaglia della Battaglia termina la mostra di pittura “Per-corsi” di Loris Giotto.

- A San Pietro di Feletto, alla Galleria dell'Eremo, la mostra retrospettiva "Il giardino di Armida" di Mario Albanese.

- A Conegliano, a Palazzo Sarcinelli, si conclude la mostra fotografica "Io abito qui". Sulle pareti trovano posto oltre 120 fotografie divise in 19 progetti interpretati e sviluppati in modo molto diversificato

- A Oderzo, presso Palazzo Foscolo, l'esposizione "Premio Architettura Città di Oderzo" dedicata ai progetti vincitori e segnalati.

- A Crocetta del montello ecco la mostra “GenerAzione Grave”. L’intento dell’iniziativa è quello di mostrare ai visitatori cosa sono le Grave di Ciano e quale sia il loro valore dal punto di vista naturalistico, ecologico, ambientale e storico.

- Al MeVe di Montebelluna la mostra "Scritto nel paesaggio" - Luoghi, tracce e memorie della Prima Guerra Mondiale nelle Dolomiti di Sesto.

- A Maser l'esposizione "Il colorismo del Veronese", un viaggio alla scoperta dell'uso del colore nella pittura veneta del '500.

- A Villorba occhio a "United Intermural Artists", la più grande mostra in Italia dedicata da una galleria privata (21Gallery) all’intermural art statunitense.

- Infine, a Mogliano Veneto la mostra "Vorrei...il desiderio".