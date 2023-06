Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra sagre, birre internazionali e street food

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Treviso non mancate al Nomadness, il festival dedicato al viaggio per un fine settimanache vi porta alla scoperta di musica, usi, cibo e cultura nei diversi angoli del mondo.

- A Silea è all-in per la Sagra di Cendon 2023 con tanto di stand gastronomico e dj set.

- A Volpago del Montello è tutto pronto per International Street Food tra street food, birre e tanti dolci.

- A Gaiarine volge al termine la tradizionale "Sagra dee teghe" tra cibo, musica e tanto sport.

- A San Vendemiano non mancate al Festival delle birre ceche con tante specialità in degustazione.

- A Castelfranco Veneto spazio a Naturalmente Sottosopra, una giornata dedicata al vino naturale e alle sue storie.

- A Roncade continua il "FLE - Festival dei Luoghi e delle Emozioni" che quest’anno prende il nome de "I 5 Sensi (+1)", per un'esperienza multisensoriale unica nel suo genere. Alla base della manifestazione quest’anno ci sono i sensi che ci connettono al mondo che ci circonda e che svolgono un ruolo cruciale nella creazione di sensazioni uniche. Nel dettaglio, sabato dalle 19 appuntamento con l’immancabile “Notte Bianca” in centro tra artigianato, arte, gastronomia, libri, giochi, artisti di strada, musica, balli e tanta allegria.

- A Vittorio Veneto, al Parco Dan, c'è la prima edizione di WP Festival con il punk rock dei Derozer e la musica house del dj e produttore Tommy Vee, oltre a food truck e performance varie.

- A Trevignano continua la 30^ edizione del Palio Batar Panoce con tanto di stand gastronomico, spettacoli, musica live e balli.

- Al Parco dell'Antica Pieve di San Pietro di Feletto c'è "San Pietro in festa" con chioschi per aperitivi, musica country, dj-set e ovviamente l'immancabile stand gastronomico. Domenica ci sarà persino il Trattoraduno.

- A Col San Martino domenica c'è la 22^ Corsa del Prosecco.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso segnatevi "Degustazione di tè giapponesi Shincha: il nuovo raccolto del 2023" e, per la rassegna "Estate incantata 2023" l'appuntamento di “Musicando”, laboratorio musicale “con” e “per” persone con disabilità che frequentano i centri diurni. Occhio anche al cinema in Piazza Rinaldi con il film The Fabelmans.

- A Riese Pio X appuntamento con le musiche di Ennio Morricone con il Maestro Diego Basso in concerto.

- A Silea continua il "Camp Multisport 2023" per i bambini dai 5 agli 11 anni e trova spazio anche la rassegna "Notti magiche" che presenta il Concerto del Solstizio con il Carlo Colombo Trio.

- A Castelfranco Veneto occhio al Mammadimerda Live Tour con "Uno Spettacolo Esecrabile al Sole".Perché le donne di oggi sono sempre arrabbiate? Cosa è cambiato da quelle felicione degli anni ‘50? In città, poi, spazio anche allo spettacolo teatrale "Mai spunciar 'a tersa età".

- A Quinto c'è l'inaugurazione del Cantiere Solidale.

- A Gaiarine occhio allo spettacolo Imprevisti a nozze per la rassegna Teatro sotto le stelle.

- Infine, per gli amanti delle escursioni e delle visite guidate vi proponiamo: "Risveglio al profumo di lavanda: visita guidata con laboratorio creativo" e "Visita in cantina con picnic panoramico: un'esperienza indimenticabile" a Conegliano, mentre a Vedelago c'è la "Visita guidata a Villa Emo".

MOSTRE

- A Treviso, alle Gallerie delle Prigioni, c'è la mostra "La guerra è finita! La pace non è ancora iniziata". Al Museo Luigi Bailo segnatevi poi la mostra "I Capolavori" di Arturo Martini, la più ampia, completa e ricca esposizione che è stata mai dedicata allo scultore trevigiano dai tempi della storica mostra del 1967, curata da Giuseppe Mazzotti. E ancora, per il Robe da Mati Festival finisce la mostra di Art Brut "Stand Alone", mentre alla Pizzeria Sant'Agostino ecco la mostra collettiva di pittura “Rinascere”. Infine, prestate attenzione anche all'esposizione "Metamorfosi" con le opere di Alessandro Murer e Francesco Stefan, alla nuova mostra di Paolo Socal a Cà dei Carraresi e, da Spazio Solido, “Hyperborea” l’architettura di Riga come specchio dell’involuzione umana.

- A Sernaglia della Battaglia termina la mostra "Storia degli zattieri del fiume Piave" che ripercorre la storica attività che permetteva il trasporto, tramite zattere, del legname ed altri merci dal bellunese a Venezia sfruttando la via dell’acqua.

- A Conegliano, in quel di Palazzo Sarcinelli, volge al termine la mostra "Vivian Maier. Shadows and Mirrors" che, composta da 93 autoritratti, racconta la grande fotografa e la sua ricerca incessante di trovare un senso e una definizione del proprio essere.

- A Valdobbiadene c'è la mostra "Scuola delle Erbe" che prende spunto dall’erbario di 116 piante raccolte nel territorio del Cartizze.

- A Vittorio Veneto spazio alla mostra "Poppi Ranchetti. Il pieno e il vuoto".

- A Villorba occhio alla mostra "Teuta" di Matteo Valerio che delinea un paesaggio tessile di grandi vele e ampie tele patchwork che entrano metaforicamente in dialogo con il passato produttivo della ex filanda serica. Spazio poi anche a "United Intermural Artists", la più grande mostra dedicata da una galleria privata (21Gallery) in Italia all’intermural art statunitense.

- A Roncade termina la mostra "Trasparenze rapprese" di Luisa Mialich da 47Anno Domini.

- Infine, a Montebelluna ecco la mostra “Futuro Agenda 2030” al Museo di Storia Naturale e Archeologia.