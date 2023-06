Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra street food, birra, amoi e sardee

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Godega di Sant'Urbano spazio al Buffalo Music Festival, un evento all'aperto di 4 giorni con ingresso gratis e tanta birra e cibo per tutti.

- A Silea è all-in per la Sagra di Cendon 2023 con tanto di stand gastronomico e dj set. Ritorna poi il "Restera'n'Fest" nel fantastico contesto della Restera, una grande festa di musica, intrattenimento e ottimo menù (ovviamente a base di…sardee).

- A Cornuda va in scena il "Summer Festival" con due giornate consecutive all’insegna della buona musica, del cibo, dello sport e di tanto divertimento.

- A Povegliano ecco "Musica a tutta birra!" con tanto di stand gastronomico e buona musica dal vivo.

- A Quinto ritorna la Festa sul Sile con la sua 37^ edizione per un appuntamento enogastronomico con proposte della tradizione estiva, spazi per i bambini e divertimento per tutti.

- A Cimadolmo torna la Festa dei Amoi 2023 per tre serate di musica, divertimento, buon cibo e buona compagnia.

- A Carbonera c'è lo Street Food Festival in Tour per una tre giorni all'insegna del cibo di strada e birre artigianali.

- A Preganziol è tutto pronto per il Food & Buskers Festival con tanti food truck, birra a fiumi, intrattenimento per grandi e piccini.

- A Roncade iniziano gli appuntamenti post "FLE - Festival dei Luoghi e delle Emozioni". Nel dettaglio, sabato alle ore 11 c'è "Profumi e sapori" alla Cantina Anno Domini.

- A Soligo l'appuntamento è con la "Notte Bianca del Gusto 2023". Latteria Soligo festeggia 140 anni di attività con una giornata all’insegna dell’eccellenza, della cultura, del territorio e delle persone.

- Ad Asolo inizia la rassegna di Centorizzonti estate 2023 - “Accadono sortilegi & sogni ragazzini”. Si comincia con “Il quaderno di Sonia”, tra appunti lunari e canzoni terrestri. Protagonisti Sonia Bergamasco e Fabrizio De Rossi Re in un dialogo in musica che fonde poesie dell’attrice tratte da “Il quaderno”.

- A Spresiano prestate attenzione alla 23^ Festa delle birra con tanto di stand gastronimico, musica dal vivo, la 18^ Esposizione di artigianato locale e la 28^ Fiera degli uccelli e animali da cortile.

- A Bavaria di Nervesa della Battaglia c'è la Sagra Madonna della Certosa con stand gastronomico, dj set, musica live, balli e pesca di beneficenza.

- Al Parco dell'Antica Pieve di San Pietro di Feletto c'è "San Pietro in festa" con chioschi per aperitivi, musica country, dj-set e ovviamente l'immancabile stand gastronomico.

- Infine, a Badoere domenica torna il consueto Mercatino dell'antiquariato e collezionismo - Fiera dei trovarobe.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso segnatevi la rassegna "Estate incantata 2023" con l'appuntamento del "Cinema all'aperto" che a Piazza Rinaldi vedrà proiettato il film Avatar 2 – La via dell’acqua.

- A Castelfranco Veneto spazio allo spettacolo teatrale con "La pulce nell'orecchio".

- A Gaiarine occhio allo spettacolo per la rassegna Teatro sotto le stelle.

- A Cessalto occhio al concerto benefico "Le dive e i mascalzoni dello swing".

- A Crocetta del Montello sale l'attesa per "A un passo dalla città", concerto degli Eugenio in Via Di Gioia.

- Infine, per gli amanti delle escursioni e delle visite guidate vi proponiamo "Prato della Fiera - Itinerario storico-artistico immerso nella natura" a Treviso.

MOSTRE

- A Treviso, alle Gallerie delle Prigioni, c'è la mostra "La guerra è finita! La pace non è ancora iniziata". Al Museo Luigi Bailo segnatevi poi la mostra "I Capolavori" di Arturo Martini, la più ampia, completa e ricca esposizione che è stata mai dedicata allo scultore trevigiano dai tempi della storica mostra del 1967, curata da Giuseppe Mazzotti. E ancora, alla Pizzeria Sant'Agostino ecco la mostra collettiva di pittura “Rinascere”. Infine, prestate attenzione anche all'esposizione "Metamorfosi" con le opere di Alessandro Murer e Francesco Stefan, alla nuova mostra di Paolo Socal a Cà dei Carraresi, alla mostra fotografica “Nel lento scorrere del fiume - Il Sile da Treviso alla laguna” mentre da Spazio Solido termina “Hyperborea” l’architettura di Riga come specchio dell’involuzione umana.

- A Valdobbiadene c'è la mostra "Scuola delle Erbe" che prende spunto dall’erbario di 116 piante raccolte nel territorio del Cartizze.

- A Vittorio Veneto spazio alla mostra "Poppi Ranchetti. Il pieno e il vuoto".

- A Villorba occhio alla mostra "Teuta" di Matteo Valerio che delinea un paesaggio tessile di grandi vele e ampie tele patchwork che entrano metaforicamente in dialogo con il passato produttivo della ex filanda serica. Spazio poi anche a "United Intermural Artists", la più grande mostra dedicata da una galleria privata (21Gallery) in Italia all’intermural art statunitense.

- Infine, a Montebelluna ecco la mostra “Futuro Agenda 2030” al Museo di Storia Naturale e Archeologia.